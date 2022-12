Come ci siamo conosciute dunque?

Da adolescente annebbiata dagli antidepressivi cercavo di esprimermi in ogni modo possibile, esternavo goffamente e senza comprendere in quale via le mie energie sarebbero confluite. Il secondo anno di liceo mi fecero leggere un libro che, in qualche pagina marginale, parlava di un pittore che dipingeva il mare usando solo l’acqua salmastra del mare, un gioco di invisibilità sulla superficie della tela. Nonostante quel passaggio fosse ininfluente ai fini della trama, mi colpì. Allora il mio interesse per la Morte era già forte e avevo cominciato a studiarla da vicino con le prime ingenue sperimentazioni artistiche, ma quelle poche righe mi diedero un impulso in più e decisi che anche io volevo dipingere il soggetto con la sua stessa essenza. Iniziai così a realizzare dei ritratti ad amici che mi donavano il loro Sangue; certo i donatori non furono molti, ma da quel momento divenne la materia primigenia del mio lavoro.

In quel periodo sentivo che l’Arte impregnava tutta la Realtà, ma ancora non avevo capito quanto stretto sarebbe stato il nostro rapporto e continuavo a soffrire in una grigia depressione. Gli ultimi turbolentissimi anni di liceo passavo le ore di lezione a disegnare, era l’unico modo per renderle sopportabili, ciò non accadeva però in quelle di Storia dell’Arte, che seguivo con entusiasmo. All’iscrizione in Accademia venni ammessa sia a pittura che a didattica e fui piuttosto indecisa sul sentiero da seguire…sapevo solo che amavo l’Arte…il crescente desiderio di esserne penetrata risolse il dubbio e il seme della creazione si piantò nel mio ventre.

Ogni anno all’Accademia è stato un passo in avanti nel nostro rapporto, più diventava stretto più la depressione si diradava; l’Arte sostituì tutto (persino le amicizie) e al terzo anno ci sposammo ufficialmente, il tatuaggio sul mio anulare sinistro lo testimonia.

Ora non sono solo la sua sposa ma sono anche la sua umile servitrice a tutto tondo, non mi occupo più solo di portare avanti il mio lavoro artistico ma anche quello degli altri, promuovendo artisti grazie alla galleria che ho aperto insieme a Giovanni Avolio, Studio la Linea Verticale.