Da diverso tempo è in corso con alcuni artisti salernitani un confronto sul nostro lavoro. Mi incuriosisce e mi stimola il dialogo tra punti di vista diversi. Spero che presto questi dialoghi si possano concretizzare in un progetto comune. Tra i progetti futuri c’è anche quello di continuare a collaborare in modo entusiasmante con le gallerie che in questi ultimi anni hanno sostenuto il mio lavoro.