La pittura va vista come l’utensile che l’artista utilizza per plasmare ciò che è nel proprio intimo più profondo, il tutto finalizzato a far suscitare una qualunque emozione in chi la osserva. Ritengo personalmente inconcepibile chiedere ad un artista cosa interpreta un’opera cosa vuole rappresentare…è come voler mettere a nudo la propria intimità …è per questa ragione che secondo me la pittura diventa un stupendo strumento di cambiamento degli stati d’animo…