Sono francese-marocchina, nata ad Arles nel 1986. Ho studiato Belle Arti a Parigi presso la Sorbonne per conseguire una laurea triennale, e poi una laurea specialistica, in Belle arti e studi cinematografici. Dopo una residenza artistica di tre mesi a Berlino nel 2013, ho collaborato con artisti berlinesi e istituzioni tedesche per un anno e mezzo. Ho condotto un progetto di ricerca correlato all’arte e all’attivismo a Los Angeles e San Francisco nel 2016 e ho conseguito nuovamente una laurea specialistica, questa volta in Arts & Langages, ​​presso la Scuola di Alti Studi a Parigi. Mi sono trasferita a Gorizia nel 2020, dove ho ricercato immaginari e fenomeni culturali alternativi. Finalista al premio di disegno Pierre David-Weill 2022 dell’Academie des Beaux-Arts, Paris – Institut de France, ho partecipato recentemente al programma di mentoring “Room to Bloom“ a Palermo (Fondazione Studio Rizoma). Dal 2023, sviluppo il mio lavoro in Francia (Saint-Rémy-de-Provence) e in Marocco (Tangeri).