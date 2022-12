Da sempre il vostro studio legale sostiene il mondo dell’arte e soprattutto gli artisti. Avete addirittura deciso di legare il nome del vostro Studio ad un premio d’arte!

A parte il mio piacere personale di collezionista, tutti i componenti dello studio convergono sull’idea che la promozione dell’arte ed il sostegno degli artisti sia un asset e non un costo. Circondarsi di stimoli creativi o della sola bellezza genera sempre valori positivi sia per chi lavora nello studio sia per coloro che vengono a farci visita.

Insieme ad exibart avete deciso di istituire questo premio dedicandolo alla fotografia. Come mai questa scelta?

Credo che la fotografia sia la forma d’arte che in modo più immediato provoca relazione ed interazione. In questo senso abbiamo deciso di investire in questa direzione!

É noto che il vincitore del premio Materia di quest’anno sia stato Jacopo Valentini. Cosa vi ha fatto propendere per questa scelta?

Di Jacopo ci ha molto colpito la sua ricerca seria e ponderata. Un lavoro costruito nel tempo e che mai ha lasciato spazio agli ammiccamenti del mercato. Un artista che ha chiaro il suo percorso e che siamo felici, per come possiamo, di sostenere.

Il vostro studio si lega all’arte anche per motivi professionali. La sede di Materia a Milano tratta tematiche inerenti all’arte attraverso una unità dedicata.

Arte e beni correlati, anche dematerializzati attraverso NFT e tecnologie token, sono beni valorizzabili e meritevoli di gestione, soprattutto nell’ambito del passaggio generazionale. Altro tema importante è la valorizzazione dei diritti IP sottostanti, sia per il loro eventuale trasferimento, sia per la verifica della loro bontà.

Inoltre, sempre più spesso oggi si ricorre alla proprietà frazionata di questi asset ed è in continuo aumento la richiesta di azione di contrattualistica e di tutoraggio a difesa delle parti coinvolte.

Materia Milano si pone come un partner legale affidabile e preparato su ogni tematica riguardante il mercato dell’arte e la gestione dei suoi asset, sia per le imprese che per le famiglie.

Prossime attività legate all’arte?

Nel mese di maggio ospiteremo presso la nostra sede di Roma una collettiva di artisti curata da Cesare Biasini Selvaggi e Uros Gorgone che vedrà uno spazio particolare dedicato a Jacopo Valentini. Stiamo ancora lavorando sul progetto espositivo e sul format ma sarà di certo un evento in linea con la qualità che abbiamo sempre sostenuto e dimostrato.

Poi svilupperemo ancora il nostro premio cercando di ampliarlo in termini di comunicazione e di visibilità.