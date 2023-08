“Paradigmi. Fantasia, colori e visioni nella civiltà moderna” è il titolo scelto per la mostra personale di Gabriella Tolli a Roma presso la “Galleria La Pigna” (Palazzo Maffei Marescotti) dal 5 al 14 settembre 2023.

Un titolo icastico che intende suggerire possibili, nuove, considerazioni sullo stato dell’arte contemporanea, che si discostano dai precedenti modelli classici e moderni verso inedite sperimentazioni informali ed intuitive.

Le opere di Gabriella Tolli, infatti, offrono audaci paradigmi e spunti di analisi sulla funzione dell’opera d’arte, uno sguardo non frontale ma poliedrico; da un lato di tipo ontologico, legato cioè alla ricerca delle caratteristiche proprie dei soggetti rappresentati, dall’atro di tipo pragmatico, ovvero sugli effetti che esercitano sul fruitore, relativamente al contesto in cui si manifestano.



La tela per Gabriella Tolli è un luogo complice, in cui confidare intuizioni, umori e saggiare le temperature degli istinti e del pensiero; i tratti, le tonalità calde e fredde si declinano in modo ora placido ora urgente, attraverso visibili tracce materiche e operazioni segniche che caratterizzano il suo linguaggio informale, lontano da espressioni di conformità ma vere e proprie manifestazioni d’interiorità.

Le tele mettono in luce dunque le esperienze e l’evoluzione dell’artista, che si compiono proprio nel suo continuo prodursi, quasi fossero climi “protonarrativi” ed emotivi più che mere enunciazioni plastiche; “un’astrazione d’umore” che si proietta verso considerazioni e dimensioni trascendenti e immanenti. Giorgio Vulcano, Storico e Critico d’ Arte.