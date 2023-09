In mostra, dal 23 settembre all’8 ottobre, presso l’ex Ospedale ed ex Chiesa Santa Maria della Misericordia, la mostra personale dell’artista Lucia Simone.

“Nodo tematico di Last Flowers, da cui deriva il titolo della mostra, è la relazione sempre più difficile e distorta fra essere umano e natura. Un rapporto non più ideologico ma reale che si rispecchia nella società in crisi dai suoi valori e dal proprio concetto di ‘progresso’. È una delle problematiche più attuali dell’arte di oggi che si evolve sincronicamente al contesto sociale, alla storia e alla cultura; ciò implica l’importanza di un dialogo costante fra due entità in simbiosi: l’uomo e la natura, interdipendenti e coesistenti fra loro. Una dialettica finora disattesa che apre a uno scenario di conflitti ambientali e socio-culturali.” (Saveria Colosimo)

Lucia Simone è nata nel 1986 a Perugia. Vive e lavora a Roma. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Roma in Pittura e Arti e Discipline dello Spettacolo. È presente nel VI Repertorio degli Incisori Italiani (edit. Faenza). Ha ricevuto vari premi, tra cui una residenza d’artista in occasione del Premio Internazionale FIG di Bilbao.

Ha esposto in diversi musei, come il Macro La Pelanda di Roma e l’Austrian Museum of Folk Life and Folk Art di Vienna, e in luoghi di prestigio come Palazzo Montecitorio e Palazzo Vecchio. Una mostra personale di particolare rilievo è stata nel 2018 Uncanny presso l’Interzone Galleria di Roma, dove è prevalsa l’attinenza a tematiche dal forte impatto emotivo. Tale ricerca è stata proposta di nuovo a Roma l’anno successivo in Realtà Consumata presso la Fondamenta Gallery. Nel dicembre del 2019 ha svolto una residenza d’artista in uno degli atelier del Macro Asilo di Roma. Dalla fine del 2021, con una personale dal titolo Signal Lost curata da Chiara Canali, comincia a esporre i suoi lavori in esclusiva alla IAGA Contemporary Art (Romania). Nel febbraio 2023 i suoi lavori sono stati esposti presso la Galleria Gallerati di Roma in una mostra personale dal titolo Mad World curata da Saveria Colosimo. Di recente è stata selezionata come finalista per il premio Luigi Candiani, ha esposto come finalista al Premio Arte Laguna presso l’Arsenale di Venezia e uno dei suoi lavori è stato selezionato per una pubblicità progresso con esposizione su maxi schermo a New York, Los Angeles e Amsterdam.

LUCIA SIMONE

LAST FLOWERS

A CURA DI SAVERIA COLOSIMO

EX OSPEDALE ED EX CHIESA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA, VIA OBERDAN 54,

PERUGIA

INAUGURAZIONE: SABATO 23 SETTEMBRE 2023, ORE 18.00 (INGRESSO LIBERO)

FINO A SABATO 8 OTTOBRE 2023

DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA, ORE 16.00 – 19.30

UFFICIO STAMPA: IAGA CONTEMPORARY ART

INFORMAZIONI: LUCIASIMONE.ART@GMAIL.COM, WWW.LUCIASIMONE.IT