ANIME è la mostra phygital che 20ZERO3 inaugura sabato 3 febbraio alle ore 18, in occasione dell’Art City Bologna white night, alla presenza degli artisti Manuela Menici e MiTch Laurenzana.

L’anima è ciò che informa e forma il corpo, principio di moto e sede di tutte le facoltà spirituali.

È l’individuale parte di noi stessi che sente, pensa, ama; la sede degli istinti naturali, delle emozioni e delle passioni. ANIME vuole essere un percorso che proporrà una visione sulle connessioni tra emozioni e fisicità dell’essere umano.

Una mostra che proseguirà fino al 10 marzo 2024 negli spazi di 20ZERO3: concept store nel cuore di Bologna, dove la ricerca è alla base di un progetto nato per raccontare l’arte e il design.

Manuela Menici (Prato, 1977) artista poliedrica e raffinata, il suo lavoro possiede una poetica centrata sul sé e sull’identità di genere, confrontandosi con l’estetica e il linguaggio new dada del recupero e del riciclo degli oggetti portatori di storie.

Con ANIME, dopo una personale appena conclusa, le “light glass” (esposte anche alla 54^ Biennale di Venezia nel padiglione delle Accademie), sculture luminose, opere rinnovate e gratificate di una nuova funzione, una nuova estetica, verranno presentate in una nuova forma, in relazione allo spazio e all’opera di un altro artista. Dalla poetica dell’objet trouvè alla ricerca di forme pure dei recenti lavori, incentrati sulla combinazione delle tre figure archetipe del quadrato, cerchio e triangolo. Collages che creano una grammatica colorata e immediata capace di strizzare l’occhio a ricordi fanciulleschi e, soprattutto, volti ad offrire una dimensione domestica e familiare in virtù dell’armonia cromatica e della perfetta leggibilità delle forme.

Manuela ha esposto in gallerie e istituzioni internazionali, tra cui il Giardino di Daniel Spoerri e Villa Romana a Firenze.

MiTch Laurenzana (Modena, 1983), progettista culturale e visual designer, con i suoi lavori crea un corpus di opere provocatorie e stilisticamente ibride che traducono tensioni e contraddizioni sociali.

ANIME sarà un’occasione per osservare il suo poliedrico percorso che invita a beneficiare di condizioni di disordine sfruttando gli stimoli intellettuali generati, senza dare indicazioni, ma suggerendo riflessioni capaci di portare allo scoperto colui che interagisce con le provocazioni delle sue opere, concepite come una demitizzazione della vita quotidiana che affronta -oltre i confini dell’arte- la pelle sociale dell’individuo.

Il vetro sintetico, il fascino antico della calce naturale e della polvere di marmo, vecchie cornici e dettagli astratti disseminati nello spazio: opere fisiche accompagnate dai suoi (in)HUMAN, progetto digitale con cui MiTch invita ad immergersi in un mondo onirico, ma possibile, immaginando l’intenzione di esseri di confondersi tra di noi, assumendo sembianze umane. Volti devastati, ma affascinanti, sinceri e colmi di quell’anima che noi stiamo dismettendo perché impegnati nell’effimera ricerca di una perfezione solo estetica. Interamente creati con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale e già in mostra anche a New York, Londra, Torino e Berlino.

ANIME resterà aperta al pubblico fino al 10 marzo, in via de’ Marchi 19B, Bologna.

Manuela Menici + MiTch Laurenzana – ANIME

Dove: 20ZERO3, via de’ Marchi 19B, Bologna

Data: 03 febbraio – 10 marzo 2024 / ingresso gratuito

Orari: mart/sab 10.00-13.00 / 15.00-19.00 (lun-dom chiuso)

Vernissage: sabato 3 febbraio, dalle ore 18:00

Artisti: Manuela Menici + MiTch Laurenzana

Genere: arte contemporanea, mostra phygital, bi-personale

Info: 051 0403724 | info@20zero3.com