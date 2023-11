Questa affascinante esposizione avrà luogo presso la prestigiosa Idearte Gallery, situata in via Terranuova 41, dal 18 novembre al 31 dicembre.

Il vernissage ufficiale è previsto per sabato 18 novembre alle ore 18.

In questa ricerca sul paesaggio urbano contemporaneo, è evidente come Guarini non ci proponga una semplice riproduzione del mondo reale, ma il suo fare artistico sia mosso da una precisa volontà di dare a questa riproduzione un significato: la metropoli diventa il luogo dell’identità e della memoria, lo specchio delle nostre emozioni. Sono immagini vissute tanto reali quanto poetiche, rielaborate attraverso la propria creatività, in un progetto artistico che, fondendo vissuto e fantasia, fa scaturire qualcosa di nuovo, ma comunque già presente nell’interiorità dello spettatore.

E’ così che queste tele dialogano con noi, presentandoci attimi di vita, tempo che scorre veloce fissato in un perfetto istante cristallizzato: scorci di strade, palazzi , panorami a noi noti e tuttavia rivisati attraverso il filtro dell’interiorità e dei sentimenti; e ancora, volti rubati, mani, corpi che si stringono e avvinghiano, sconosciuti ma chissà perché così familiari.