Nella vivace cornice culturale di Utrecht, Paesi Bassi, si apriranno le porte alla creatività di tre artisti presso la prestigiosa Galleria Bos Fine Art.

Dal 3 maggio al 19 maggio 2024, gli amanti dell’arte avranno l’opportunità di immergersi nell’universo visivo unico di Gabriel de Gaudi, insieme a Karin Beyens e Margriet Van Engeken.

GABRIEL DE GAUDI – ITALIA

L’arte non oggettiva di Gabriel de Gaudi si svolge nello spazio così come si svolge nel tempo: è forma tanto quanto è evento. L’artista si identifica con lo stesso soggetto emittente delle immagini, dando vita ad un’opera che non solo si guarda ma che va anche principalmente vissuta. Esattamente come un attore che a sua volta partecipa nella narrazione, il fruitore dell’opera non è solo spettatore ma viene coinvolto confidenzialmente in un’area di scambio. La significazione dell’opera quindi va oltre l’arte astratta o concreta, in quanto è intrisa oltre alla vita attuale, di concetti filosofici e dimensioni percettive. Grazie a una continua sperimentazione dei risultati visivi questi non risultano mai ripetitivi, proprio grazie alla predominanza del significato.