Annalena Benini è la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino. Nata nel 1975 a Ferrara, attualmente a Roma e corrispondente per Il Foglio, dove scrive di cultura, autrice di programmi per la televisione e conduttrice, Benini rimarrà in carica per il triennio 2024-2026. Sarà dunque Nicola Lagiogia, direttore uscente, a guidare il Salone di quest’anno, che si terrà dal 18 al 22 maggio 2023. «Annalena Benini conosce bene il mondo editoriale italiano ed è molto stimata da chi si occupa di editoria. L’aiuteremo in questi mesi ad impadronirsi della macchina del Salone: sono sicuro che farà un ottimo lavoro», così ha commentato Lagioia.

L’annuncio è stato dato oggi, da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, sindaco della Città di Torino, e Silvio Viale, presidente dell’Associazione Torino Città del Libro, detentrice del marchio della manifestazione dal 2018. Si chiude così un lungo iter iniziato lo scorso 21 novembre, con la pubblicazione della manifestazione d’interesse. 53 i candidati, tra i quali doveva essere individuato il nuovo direttore. Ma la procedura di selezione, che avrebbe dovuto chiudersi prima di Natale, è slittata fino alla primavera 2023, a causa di una lunga discussione tra i vari soggetti pubblici e privati responsabili dell’organizzazione della kermesse. Inoltre, aveva fatto scalpore il passo indietro di Paolo Giordano che, a febbraio, aveva rifiutato la nomina, dopo aver segnalato una eccessiva ingerenza della politica, con l’imposizione, all’interno del Comitato, di personalità vicine alla destra.

Laureata in Giurisprudenza, sposata con il giornalista Mattia Feltri, Annalena Benini ha pubblicato vari libri, tra cui “La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura”, per Rizzoli, nel 2018, e “Annalena”, per Einaudi, nel 2023. Per la Rai ha scritto e condotto i programmi televisivi “Romanzo italiano” e “Pietre d’inciampo”.

«Siamo felici di poter iniziare questa nuova fase della storia del Salone con lei», ha commentato Stefano Lo Russo sui social. «Una scelta condivisa con Regione Piemonte e Associazione Culturale Torino, Città del Libro: la figura di Annalena Benini è risultata per noi la più adatta a ricoprire un ruolo fondamentale per quella che è una manifestazione importantissima per Torino e un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura. Oltre a ringraziare Annalena per la sua disponibilità a raccogliere questa sfida bella e importante, un grazie particolare va anche a Nicola Lagioia, per quello che ha fatto in qualità di direttore in questi anni e per la sua disponibilità a mettersi da subito a disposizione della futura direttrice, affiancandola nelle fasi iniziali del suo nuovo incarico e permettendo così al Salone di continuare la sua crescita all’insegna della continuità».