Art Basel Hong Kong rinviata da marzo a maggio 2021

Art Basel rinvia la fiera di Hong Kong, prevista per marzo 2021, a maggio 2021. Ancora troppe restrizioni, troppe incertezze, e soprattutto troppi punti di domanda sulla possibilità di viaggiare liberamente. Insomma, la risposta della fiera è arrivata forte e chiara: meglio posticipare di un paio di mesi per garantire la partecipazione di collezionisti, curatori e professionisti dell’arte, piuttosto che rischiare un rinvio dell’ultimo minuto. E così, apprendiamo dal comunicato stampa, l’edizione 2021 di Art Basel Hong Kong si terrà presso l’Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) dal 21 al 23 maggio 2021, con giornate di anteprima il 19 maggio e il 20 maggio 2021.

«Riteniamo che spostare la fiera a maggio sia la decisione giusta», dichiara Adeline Ooi, Direttore Asia di Art Basel, «visti gli attuali sviluppi della pandemia e il suo impatto sulle restrizioni di viaggio internazionali». E ancora: «Prendendo la decisione in anticipo, il nostro obiettivo è quello di sostenere le nostre gallerie nella pianificazione anticipata dei loro programmi per il 2021. Non vediamo l’ora di ospitare la nostra mostra a maggio del prossimo anno e di dare il benvenuto a galleristi, collezionisti e amanti dell’arte a Hong Kong in quel periodo».

Dopo tre edizioni cancellate nel 2020 – sembra di leggere tra le righe – Art Basel decide di andare con i piedi di piombo e si tiene larga con i tempi di riapertura. Ulteriori dettagli sulla fiera, compreso l’elenco delle gallerie partecipanti, saranno annunciati all’inizio del prossimo anno.

Gli altri appuntamenti di Art Basel: Hong Kong Spotlight e OVR: Miami Beach

Nel frattempo, ovviamente, Art Basel non ha alcuna intenzione di fermarsi. Vi avevamo già parlato, ad esempio, di Hong Kong Spotlight by Art Basel. «Hong Kong Spotlight», annunciava poco più di un mese fa il team di Art Basel, «è una collaborazione tra Art Basel e Fine Art Asia per sostenere e riunire la comunità delle arti visive della città durante questi tempi difficili, creando un’opportunità per sperimentare l’arte e scambiare idee di persona». Una selezione di 22 gallerie con sede a Hong Kong, insomma, che hanno tutte partecipato alle precedenti edizioni di Art Basel Hong Kong, e sfileranno al Fine Art Asia dal 27 al 30 novembre.

E non è tutto, perché, ancora per quest’anno, ci aspetta un’altra edizione online con OVR: Miami Beach, che si svolgerà dal 4 al 6 dicembre (con giornate di anteprima VIP dal 2 al 4 dicembre) e vedrà la partecipazione delle principali gallerie internazionali, già accettate all’edizione 2020 della fiera di Miami Beach.