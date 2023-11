ArtePadova 2023: gli highlights della 33ma edizione della fiera

Oltre 300 espositori, per più di 15mila opere, dal secolo scorso agli ultimi anni, dal Futurismo alla Street Art, distribuite su sei padiglioni del Quartiere fieristico di Padova e 28mila metri quadrati di superficie. Tutto pronto per ArtePadova, una delle manifestazioni fieristiche di settore più longeve in Italia, che aprirà le porte della sua 33ma edizione dal 10 al 13 novembre 2023, con inaugurazione su invito giovedì, 9 novembre, dalle 18.

La mostra presenterà una selezione di grandi interpreti dell’arte italiana del ‘900, come Lucio Fontana, Mario Sironi, Achille Perilli, Arnaldo Pomodoro, Piero Manzoni, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Emilio Isgrò, Agostino Bonalumi, Carla Accardi, Tano Festa, Franco Angeli, Michelangelo Pistoletto e il fenomeno Alighiero Boetti. Per chi invece è interessato al cosiddetto “oceano blu” del mercato, la kermesse proporrà artisti dalle quotazioni sempre più in ascesa fra cui Paolo Cotani, Beatrice Gallori e Tino Stefanoni.

Non mancheranno le opere del gruppo d’avanguardia giapponese Gutai ma anche quelle dei Maestri dell’Estroflessione come Enrico Castellani, Agostino Bonalumi, Giuseppe Amadio e Turi Simeti, i cui lavori saranno anch’essi presenti in questa imminente edizione. Non solo firme nazionali ma anche internazionali, come quella di Nobuyoshi Araki, tra i fotografi contemporanei più osannati.

E poi Pablo Picasso e David Lachapelle, Andy Warhol e Mimmo Paladino, Maurizio Cattelan e Man Ray, Georges Mathieu, Joan Mirò, Maurice Utrillo, Emilio Vedova, Piero Gilardi, Giulio Turcato, sono alcuni degli autori più importanti, i cui lavori saranno esposti nelle varie sezioni, a tracciare un lungo percorso nell’arte moderna e contemporanea.

Nella Main Section di ArtePadova 2023 saranno ospitate le gallerie d’arte italiane, presentando i grandi maestri del Novecento accanto alle nuove tendenze contemporanee. La Main Section conterà tra i suoi espositori galleristi di fama nazionale e internazionale, che offriranno al pubblico un’ampia sintesi delle espressioni artistiche che hanno fatto la Storia del Novecento e di quelle che si stanno affermando più recentemente, oltre alla presenza delle librerie specializzate e delle editorie d’arte.

Riservata a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi provenienti dall’Italia e dall’estero, nella sezione CATS – Contemporary Art Talent Show, giunta al suo dodicesimo anno di vita ad ArtePadova 2023, troverà sede invece l’arte accessibile, tra pittura, scultura, fotografia e arte digitale, le cui valutazioni si attestano indicativamente al di sotto dei 5mila euro. A completare questa sezione saranno esposte in un’area dedicata tutte le opere concorrenti al Premio CAT e quelle in lizza al Premio Banca Mediolanum, main sponsor della manifestazione, i cui vincitori saranno proclamati domenica 12 novembre.

Per il terzo anno consecutivo si riconferma l’abbinamento con Antiquaria Padova, storica rassegna di Arte Antica, in programma da sabato 4 a domenica 12 novembre all’interno dei padiglione 1. Un unico biglietto permetterà al pubblico di visitare entrambe le manifestazioni in concomitanza durante il secondo fine settimana e di poter godere di una grandiosa mostra d’arte che spazia dal Medioevo al contemporaneo.