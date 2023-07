Biennale di San Paolo 2023, una mostra dal Sud del mondo, con 120 artisti

La Biennale di San Paolo ha annunciato l’elenco completo dei 120 artisti che prenderanno parte alla sua 35ma edizione, la cui apertura è prevista per settembre 2023. Gli autori sono stati selezionati dai quattro curatori della mostra, Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel, che hanno scelto di evitare la figura di un curatore capo e di agire quindi in modo trasversale, senza gerarchie. Questa edizione della manifestazione sarà probabilmente ricordata come la più diversificata, con il 92% degli artisti annunciati identificati come neri, indigeni e/o non bianchi e il 76% provenienti dal Sud del mondo o «Da località al di fuori del circuito egemonico», secondo quanto si legge nel comunicato stampa.

Tuttavia, saranno vari gli artisti già molto conosciuti a livello internazionale, come Igshaan Adams, Julien Creuzet, Torkwase Dyson, Ellen Gallagher, Duane Linklater, Trinh T. Minh-ha, Dayanita Singh, Pauline Boudry, Renate Lorenz. L’esposizione presenterà anche diverse opere di artisti ormai scomparsi, come i più conosciuti Stanley Brouwn, Elizabeth Catlett, Wifredo Lam e Santu Mofokeng ma anche gli outsider Arthur Bispo do Rosário e Judith Scott.Tra gli ultimi nomi annunciati, Charles White, Daniel Lind-Ramos, Guadalupe Maravilla, Ibrahim Mahama, Kapwani Kiwanga, Senga Nengudi, Simone Leigh, Sônia Gomes e Will Rawls.

La mostra, intitolata “Coreografia Impossibile”, sarà visitabile fino a dicembre 2023 e verrà allestita nel Padiglione Ciccillo Matarazzo, nel Parco Ibirapuera, mettendo insieme pratiche creative dissimili e inaspettate, tra arte, musica, cinema, danza, provenienti dai luoghi geografici più disparati. Al centro, la nozione del corpo, per esplorare nuovi spazi di resistenza e di libertà, dove le norme, le regole, vengono continuamente inventate e rinegoziate.

«La scelta degli artisti e delle opere è il risultato dell’incontro di quattro percorsi che a volte formano consenso e a volte dissenso», ci raccontava alcune settimane fa il curatore Hélio Menezes, in una nostra intervista. «Per noi non si tratta di un tentativo enciclopedico, né di coprire tutte le realtà o tutti i contesti. C’è un gran numero di artisti contemporanei viventi che producono ora, ma anche una presenza significativa di artisti storici che non sono più tra noi. E questa Biennale capisce che queste produzioni non si generano spontaneamente, non nascono dal nulla, ma hanno rapporti con altre genealogie, con altri antecedenti che non si adattano necessariamente a una certa storia dell’arte, a volte molto eurocentrica».

Ecco la lista completa degli artisti. I nomi con gli asterischi erano stati già annunciati.