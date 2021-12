Originariamente prevista per gennaio 2022, BRAFA Art Fair, storica mostra mercato d’arte antica e moderna, annuncia le date della sua 67ma edizione, che si terrà a Bruxelles dal 19 al 26 giugno 2022. Organizzata dall’Associazione Foire des Antiquaires de Belgique, la fiera cambierà anche sede. Dopo la prima edizione nel 1956 e 11 anni all’interno della Galerie Louise, la manifestazione si è svolta più di 35 edizioni nel Palais des Beaux-Arts di Bruxelles. Infine, per quasi 20 anni, negli spazi del building industriale del Tour & Taxis. Dal 2022 si volta pagina e i galleristi che partecipano all’edizione 2022 del BRAFA troveranno spazio all’interno del Brussels Expo, sull’altopiano dell’Heysel a nord della capitale belga

«Potersi avvicinare alle opere d’arte all’interno di spazi suggestivi, ben allestiti è uno dei grandi vantaggi di un evento come il BRAFA. Proprio questa emergenza ci ha insegnato quanto sia prezioso e insostituibile riunire in sicurezza i principali attori del mercato: espositori, collezionisti e amanti dell’arte. Abbiamo ritenuto indispensabile individuare comunque una data nel calendario eventi 2022», ha spiegato Harold t’Kint de Roodenbeke, presidente dell’associazione antiquaria che, da oltre 67 anni, organizza il BRAFA. «Riteniamo che il mese di giugno, lontano dalla recrudescenza pandemiche dell’inverno, possa essere il mese più opportuno per proporre l’esperienza del BRAFA in condizioni ottimali e permettere ai visitatori di prendere parte agli eventi culturali di cui sarà ricca la programmazione non solo a Bruxelles ma in tutto il Belgio»

«Il gruppo Nextensa, proprietario e gestore del Tour & Taxis,ci aveva già chiesto di identificare una nuova location, in vista di un imponente progetto di riqualificazione di quest’area per farne un quartiere ancora più sostenibile», ha spiegato Beatrix Bourdon, Amministratore Delegato BRAFA. «A fronte del cambiamento delle date della manifestazione abbiamo cercato un luogo abbastanza spazioso per ospitare in sicurezza espositori e visitatori. Di qui la scelta del Brussels Expo: un ambiente espositivo all’avanguardia adatto a una manifestazione internazionale come BRAFA, che richiede tra i 12mila e i 18mila mq, nonché la possibilità di garantire la massima sicurezza alle opere d’arte e la salubrità della fruizione».

Abbastanza centrale rispetto a Bruxelles, a 20 minuti dall’aeroporto internazionale della città e dalla stazione ferroviaria di Bruxelles-Midi, la stazione di arrivo dell’Eurostar e del Thalys, Brussel Expo è molto frequentato dai belgi nonché sede di numerosi eventi internazionali. Creato nel 1958, in occasione della prima esposizione Internazionale Brussel 1958, organizzata dopo la Seconda Guerra Mondiale con il monumento simbolo dell’Atomium – ne scrive anche Jonathan Coe nel suo romanzo “Expo 58” – l’Expo eredita per l’infrastruttura dei padiglioni lo stile dell’esposizione universale del 1935 nonché una delle cifre più significative dell’architettura della capitale belga: l’Art Déco.

Voluta e organizzata da antiquari per offrire a collezionisti e appassionati d’arte un’esperienza unica, la manifestazione coinvolge gallerie provenienti da ogni parte del mondo tra cui 10 professionisti italiani, con nomi che includono, tra gli altri, Paolo Antonacci, Robertaebasta, W. Apolloni e Cortesi Gallery.