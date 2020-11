Cancellata Arte Fiera 2021: prossimo appuntamento a gennaio 2022

Sembra non iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno dell’arte. Dopo l’annuncio dello spostamento online di ArtVerona, che avrebbe chiuso un 2020 drammatico, l’edizione 2021 di Arte Fiera, in programma dal 22 al 24 gennaio 2021, è stata cancellata, a causa delle misure restrittive imposte dall’ultimo DPCM e per la situazione di incertezza sui possibili futuri sviluppi della pandemia da Covid-19.

Gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo per far fronte all’epidemia di Coronavirus vietano lo svolgimento su tutto il territorio nazionale di ogni tipo di manifestazione fieristica perlomeno fino al mese di dicembre. Al momento è impossibile sapere se le misure verranno estese anche oltre questa data, ma è legittimo pensare che l’attuale situazione di incertezza e difficoltà non sia destinata a esaurirsi in tempi brevi”, fanno sapere da Arte Fiera. “A fronte di questo scenario, vengono a mancare le condizioni per organizzare l’edizione 2021 di Arte Fiera secondo i parametri di qualità che la tradizione e il ruolo di questo evento richiedono”, continuano dall’organizzazione.

E così, BolognaFiere, in accordo con la Direzione artistica e il Comitato di Selezione, ha preso la decisione di cancellare la prossima edizione di Arte Fiera. Tutti gli importi versati per l’edizione del 2021, compresa la quota di iscrizione, saranno integralmente restituiti.

L’appuntamento a Bologna per tutti, espositori e pubblico, è rimandato dunque al 2022, dal 21 al 23 gennaio 2022. Nel frattempo, però, Arte Fiera ha specificato di continuare a lavorare anche per proporre attività e iniziative per non perdere il contatto – e la fiducia – dei suoi espositori e del suo pubblico.