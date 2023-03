Cremona Art Fair 2023 va in cantiere: buona la prima edizione

Più di 3mila visitatori, un ottimo volume di affari, un pubblico interessato alle proposte, tra artisti storicizzati e autori emergenti: insomma, buona la prima edizione di Cremona Art Fair, la fiera moderna e contemporanea andata in scena dal 24 al 26 marzo 2023, negli spazi del Padiglione 1 di CremonaFiere, il secondo polo fieristico lombardo. Organizzata da T.O.E. e diretta da Paolo Batoni, con il sostegno del Comune di Cremona e il patrocinio dell’Associazione Industriali di Cremona, la fiera ha presentato 39 gallerie d’arte, provenienti da varie città italiane e di cui tre straniere, a comporre le due sezioni. La Main Section ha coinvolto 33 gallerie consolidate nel panorama nazionale, con opere dall’arte moderna a quella contemporanea. Art Projects era invece dedicata a progetti e gallerie che presenteranno principalmente solo show e duo show, ponendo in dialogo artisti provenienti da diversi background.

«Cremona Art Fair ha fatto il suo esordio con un’ottima risposta da parte del pubblico. Ottimo anche il volume d’affari», ha commentato Batoni, direttore e ideatore della manifestazione. «Siamo molto soddisfatti del risultato di questa prima edizione. Tutto ciò ci fa sperare in una prossima edizione ancora migliore e coinvolgente per il territorio», ha continuato Batoni, che è anche il direttore di Lucca Art Fair, kermesse gemella di questa a Cremona, accennando anche alle altre attività che hanno caratterizzato questo appuntamento inaugurale.

Oltre alla parte espositiva, ha infatti suscitato interesse anche il ciclo di Talk curato da Arianna Baldoni, che ha coinvolto manager, consulenti, professionisti e testimonial di eccellenza e che presto sarà disponibile in formato video sul sito ufficiale di Cremona Art Fair. Apprezzamento anche nei confronti delle visite guidate lungo il percorso espositivo della fiera, a cura di Francesca Baboni e per 20+ a call for DRAWINGS, progetto interamente dedicato al disegno. Attraverso una call for artists, curata da Camilla Remondina in collaborazione con la direzione artistica del Premio, sono selezionate le migliori opere su carta per dar vita ad un progetto espositivo che si è configurato come uno studio sulla fenomenologia del disegno, base comune e condivisa di ogni esperienza artistica.