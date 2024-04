Nella Milano Art Week di Milano trainata da miart, c’è posto anche per un’altra fiera che proprio fiera non vuole essere (anche se, di fatto, è la prima collaterale della fiera meneghina d’arte contemporanea per eccelenza): apre oggi al pubblico, negli spazi di Scalo Porta Genova in via Valenza 2, la prima edizione di MEGA Art Fair, un nuovo format espositivo e fieristico, rigorosamente non convenzionale a partire dagli orari – dalle 10 del mattino fino a mezzanotte – ideato da BeAdvisors Art Department e Mattia Pozzoni Art Advisory insieme a Fabio Lucarelli e Burro Studio. Visitabile dal 10 al 14 aprile, MEGA si propone dunque come una «Fiera d’arte alternativa» che punta tutto sull’ospitalità e il piacere di incontrarsi, «Per chiacchierare, bere un drink, ascoltare musica e parlare» e, ovviamente, anche per entrare in contatto con artisti, galleristi e curatori.

Il parterre di espositori è piuttosto selezionato ma anche variegato, tra gallerie di lungo corso, emergenti già consolidati e giovani rampanti: a-topos’ (Paris/Marseille), Bebe Leone Art Advisory (Roma/Dubai), Cable Depot, Canopy, Des Bains Collections (Londra), F2T (Milano), KALI Gallery (Lucerna), Konig Galerie (Berlino/Seoul/Mexico City), Lunetta11 (Torino), LUPO – Lorenzelli Projects (Milano), Monti 8 (Latina), Nicoletti with Harlesden High Street (Londra), Romero Paprocki (Parigi), Studio West (Londra), Super Dakota (Bruxelles). Non ci saranno i tradizionali booth a identificare e compartimentare le gallerie, le opere saranno esposte senza soluzione di continuità, in un percorso dal taglio curatoriale e accompagnato da QR Code per avere tutte le informazioni sui lavori.

Grazie alla partnership con Visioni Parallele e al supporto tecnologico di Intel, MEGA presenterà anche l’installazione immersiva digitale Third Self, di Lorenza Liguori e Daniele Polacco e Visioni Parallele Creative Studio, realizzata utilizzando programmi di intelligenza artificiale. Gli autori dell’opera terranno un talk sui temi legati all’Intelligenza Artificiale e all’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione artistica contemporanea. Come ogni fiera che si rispetti, infatti, in programma anche una serie di incontri giornalieri, performance, workshop e incontri interdisciplinari, per approfondire temi di attualità.

In palio anche un premio, promosso dalla Collezione Scarzella che acquisirà una delle opere degli artisti presentati dalle gallerie partecipanti. Nata a Milano nel 2011 dalla passione per l’arte contemporanea e dalla volontà di sostenere le produzioni artistiche più recenti, la Collezione Scarzella è composta da opere di artisti italiani e internazionali, con un particolare focus sugli emergenti sotto i 40 anni e su figure rilevanti nella fase intermedia della loro carriera. La giuria incaricata dell’assegnazione del premio di acquisizione è composta da Giovanni Scarzella e Camilla Previ (Collezione Scarzella), Giovanna Manzotti, curatrice, e Vincenzo Di Rosa, Editor-at-large di Flash Art Italia. Il premio totale prevede un investimento fino a 12mila euro e l’annuncio del vincitore avverrà il 10 aprile alle 20:30.