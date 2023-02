Modenantiquaria, patrocinata da Associazione Antiquari d’Italia e FIMA, è la manifestazione di riferimento per chi ricerca l’eccellenza di alto antiquariato, un crocevia unico dove collezionisti, appassionati e mercanti d’arte si incontrano alla ricerca di preziosi capolavori. La XXXVI Mostra è il connubio perfetto tra arte, passione e affari nonché una vetrina esemplare per le più illustri gallerie del settore.

Tanti sono gli appuntamenti in programma. Nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 si terrà IV Convegno degli Antiquari, “Antiquario futuro”,organizzato da FIMA, Organizzazione aderente alla Confcommercio – Imprese per l’Italia che riunisce le Associazioni provinciali e regionali del mondo antiquario italiano. Il Convegno, che dà seguito a quelli tenuti nel 1997 a Siena, nel 2000 a Bologna e nel 2012 a Milano, approfondità le problematiche del settore legate al commercio delle opere antiche in Italia e in Europa per sensibilizzare le Istituzioni nei confronti di un riequilibrio della normativa nei paesi europei per garantire agli operatori medesime condizioni di mercato.

Torna, consolidandosi, la “SCULPTURA, Capolavori italiani dal XIII al XX secolo”, un appuntamento imperdibile per collezionisti, designer ed esperti alla ricerca della scultura e del pezzo unico.Grazie al sostegno dell’Associazione Antiquari d’Italia, il progetto presenterà una selezione più ampia e prestigiosa di opere, in uno scenario emozionale e evocativo che accompagnerà il visitatore nel percorso e negli acquisti di pezzi unici.

Spazio anche, collateralmente, a “Petra”. In un contesto nuovo e scenografico di oltre 3000 metri quadrati, “Petra” offre soluzioni di qualsiasi tipo, gusto e dimensione a chi vuole arredare, progettare, o ristrutturare un giardino, un casale oppure una seconda casa. Le più importanti gallerie offrono ai visitatori soluzioni personalizzate di exterior design, capaci di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente unico ed originale. Tra opere, idee e materiali della migliore qualità, chiunque ha qui modo di plasmare il proprio spazio a propria immagine e somiglianza: che abbia un’anima di respiro contemporaneo o prediliga invece la storia e la tradizione.

La Galleria, realtà corporate di BPER Banca, propone per questa occasione una selezione di tre opere di Giovanni Andrea Sirani e della figlia Elisabetta Sirani, figure particolarmente rilevanti nel panorama artistico del Seicento emiliano. All’interno dello stand sarà possibile vedere “La Terra dona a Nettuno i bulbi di tulipano” di Giovanni Sirani, una sensazionale tela rappresentante Nettuno che arriva dal mare su un cocchio a forma di conchiglia trasportato da cavalli marini governati da tritoni e sospinto dal vento Zefiro. Il soggetto dell’opera è tratto da un’incisione realizzata da Guido Reni, maestro dell’artista, e inserita nel “De florum cultura” di Giovan Battista Ferrari, stampato a Roma nel 1633.

Tra le novità, questa XXXVI edizione si arricchisce, quest’anno, di un’importante collaborazione con Toto Bergamo Rossi, Direttore della Fondazione Venetian Heritag che promuove e preserva l’eredità artistica veneziana: «Dall’amicizia con tanti espositori che hanno fatto la storia di Modenantiquaria è nata questa importante collaborazione e l’idea di promuovere Modenantiquaria», ha dichiarato Toto Bergamo Rossi.

Inoltre, per coloro che conserveranno il biglietto di Modenatiquaria sarà possibile ottenere una riduzione per l’ingresso a “L’Arte Inquieta. L’urgenza della creazione”, a Palazzo Magnani di Reggio Emilia fino al 12 marzo.