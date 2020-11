Arrivederci Randall’s Island: Frieze New York si sposta allo Shed

Frieze Art Fair ha annunciato uno storico cambio di sede per la sua prossima edizione newyorchese: si tratta di The Shed, il nuovo centro artistico di Hudson Yards, nel west side di Manhattan. Fin dalla prima edizione di New York, nel 2012, la fiera internazionale d’arte contemporanea parallela a quella di Londra, si è tenuta nell’iconico tendone a Randall’s Island.

La prossima edizione della fiera si svolgerà dal 5 al 9 maggio 2021 e la sua nuova sede sarà più piccola rispetto alla imponente mole tradizionale. Frieze New York al The Shed ospiterà circa 60 gallerie da tutto il mondo, un ridimensionamento notevole, rispetto ai quasi 200 espositori che esponevano solitamente a Randall’s Island. La fiera presenterà Frame, la sua popolare sezione dedicata alle gallerie più recenti, insieme a collaborazioni, progetti speciali e conferenze, secondo una dichiarazione rilasciata dagli organizzatori.

Una rappresentante di Frieze ha affermato che la nuova posizione offre migliori condizioni per il distanziamento sociale dovuto alle misure di sicurezza per il Covid-19: «La natura adattabile dello spazio di The Shed ci offre la possibilità di soddisfare le mutevoli esigenze alla luce della pandemia». Inoltre, accanto all’evento fisico ci sarà una sala multimediale che «si appoggerà a funzionalità digitali avanzate e raggiungerà un pubblico online globale».

Inaugurato all’inizio del 2019, The Shed, è un centro multidisciplinare progettato per presentare «tutti i tipi di arti dello spettacolo, arti visive e cultura popolare». Si compone di un edificio a otto livelli con due piani di spazio espositivo, un teatro, uno spazio per le prove, un laboratorio creativo per artisti e uno spazio per eventi. Caratteristico è il guscio esterno in acciaio mobile che può estendersi sulla piazza, trasformandosi così in un’area flessibile per eventi sia all’interno che all’esterno: una funzione che potrebbe tornare utile se, tempo permettendo, la fiera potesse svolgersi anche all’aperto. Saranno felici gli habitué di Randall’s Island, che della fiera apprezzavano anche la sua particolare posizione, immersa nel verde dell’isoletta non così facilmente raggiungibile.

Il CEO e il direttore artistico di The Shed, Alex Poots, ha affermato che il centro è impegnato nello sviluppo di nuove collaborazioni, «per sostenere le arti e la nostra città in questo momento critico. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Frieze New York insieme ai loro artisti, gallerie e visitatori di The Shed la prossima primavera».