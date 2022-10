ReA! Art Fair 2022 apre le porte, con 100 artisti e una carica di NFT

Alla Fabbrica del Vapore di Milano, nello spazio delle ex Cisterne, questo weekend, dal 13 al 16 ottobre 2022, torna ReA! Art Fair, fiera d’arte contemporanea italiana dedicata agli emergenti che presentano le loro opere senza l’intermediazione di gallerie. Dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla performance, dalla Digital Art alla Street Art, fino agli NFT, novità di questa ultima edizione, 100 artisti selezionati, tra le oltre 800 candidature pervenute da tutto il mondo attraverso una Open Call, espongono i loro lavori.

I partecipanti sono stati scelti da un comitato scientifico composto dalle curatrici di ReA Arte: Laura Pieri, Maria Myasnikova, Paola Shiamtani e Milena Zanetti, affiancate da Erica Massacessi e Vittoria Martinotti. Sono stati privilegiati quegli artisti che si sono distinti per potenzialità espressive, nuovi linguaggi e prospettive di crescita. Molti di essi presentano le loro opere per la prima volta, debuttando nel sistema dell’arte.

In fiera molti lavori puntano sulla partecipazione del pubblico che è chiamato a interagire con le opere, come in quella di Alessandro Cavallini, “Strumento” (2021), una pentola posta sopra un fornelletto a gas in cui i visitatori possono fare la “scarpetta” con il pane. C’è anche una forte presenza di opere digitali, video arte e commistioni tra arte e tecnologia come i due libri d’artista “fossi tu come me io come te” e “vai vieni con me” (2021) presentati da tetau, un duo artistico formato da Beatrice Zito e Edoardo Montaccini.

Tra le novità della III edizione 2022 c’è un nuovo spazio dedicato ai media partner: Lampoon Magazine, Juliet e l’Essenziale che presenziano con i loro stand. Balloon Project ha proposto un progetto speciale, presentando l’artista Alessio Barchitta con il lavoro “Alcun colore preferito”, una serie di calchi in gesso che riproducono la testa dell’artista e rievocano il sui peregrinare attraverso esperienze che hanno contribuito a costruire la sua identità.

Otto talk accompagnano le giornate di fiera e coinvolgono professionalità del mondo dell’arte chiamate a rispondere su diversi temi della contemporaneità: sul ruolo della tecnologia a sostegno dei player creativi, sui nuovi media creativi, sullo stato dell’arte attuale, sul connubio arte e impresa, su tematiche sociali come l’arte queer e sulla centralità dell’arte extraeuropea.

Ogni edizione di ReA! Art Fair prevede dei premi per gli artisti più meritevoli, tra questi, il Cash prize, un premio di 1.500 euro che andrà al vincitore scelto da una giuria esterna per conto di Artsted, la piattaforma digitale che offre investimenti nel mondo dell’arte accessibili a un vasto pubblico. Un secondo premio prevede la possibilità di partecipare a una mostra collettiva composta da dieci artisti selezionati da ReA! che si terrà la primavera e l’estate del 2023. Infine, un ultimo premio, in collaborazione con ExtrArtis, permetterà a due artisti di partecipare a una residenza d’artista di due settimane presso la villa settecentesca Il Relais La Rupe a Sorrento, nella primavera del 2023.

La fiera è promossa e organizzata dall’associazione no-profit ReA, nata nel 2020 su iniziativa di un gruppo di giovani professioniste under 35 impegnate nel settore dell’arte, con il patrocinio del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo.

L’obiettivo della fiera è quello di sostenere il lavoro dei giovani creativi offrendo loro una prima piattaforma di incontro con collezionisti e gallerie, garantendo accessibilità al settore ed eque opportunità.