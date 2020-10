Salta anche Artissima: la fiera di Torino si arrende al Covid

Ci abbiamo sperato fino all’ultimo di rivederci tutti in una situazione quasi “normale”, seppur distanziati e mascherati, ma anche quella che doveva essere la prima fiera a tornare in presenza nello scenario internazionale, ovvero Artissima, ha deciso di non aprire le porte dell’Oval di Torino.

“Nelle nostre ultime comunicazioni avevamo confermato la volontà e la possibilità, di inaugurare dal 5 all’8 novembre la fiera fisica, con la partecipazione di 125 gallerie italiane e internazionali, ma la situazione sanitaria italiana ed europea, da noi costantemente monitorata al fine di garantire un evento in totale sicurezza, continua tuttavia a registrare sviluppi negativi che ci hanno portato a rivalutare attentamente le modalità e le tempistiche dell’edizione 2020 della fiera”, si legge in una nota rilasciata pochissimi fa dall’Ufficio stampa e firmata dalla direttrice Ilaria Bonacossa.

“In un contesto di incertezza globale, i repentini mutamenti di scenario e la conseguente insicurezza che governa le decisioni dei singoli ci costringono dunque oggi a non procedere all’organizzazione di Artissima nel formato canonico e ad immaginare invece, con la consueta determinazione e volontà, nuove modalità per presentare fisicamente l’arte a Torino”.

Artissima non sarà in presenza, ma Torino sì

Ma se la fiera fisica non si farà c’è però la volontà, si legge sempre nella comunicazione ufficiale, “di proseguire nell’organizzazione di un programma fisico in collaborazione con Fondazione Torino Musei (e di progetti digitali), da inaugurare nelle stesse date affinché la fiera 2020 continui a rappresentare per la città e gli interlocutori internazionali un’occasione per conoscere, ammirare e approfondire l’arte contemporanea”.

Maggiori dettagli sul programma di Artissima 2020 saranno condivisi nel corso di una conferenza stampa, lunedì 12 ottobre. Aggiornamenti in corso.