Tesori da sfogliare. La fiera del libro d’antan torna a Cesena

C’è un petrolio che non sente i venti della crisi. E che fa persino bene ad ambiente e persone, in quanto benzina per la mente. È il libro antico, quello con le pagine ingiallite del tempo, quello la cui rarità di una prima edizione può valere più delle vendite di un best seller. È un mercato che non conosce pause tanto da registrare una crescita del 40% nei primi sei mesi di due anni fa quando ancora gli spostamenti erano minimi. Questo mercato in Emilia Romagna ha la sua capitale. È Cesena, città tra le prime al mondo ad accogliere una biblioteca pubblica per grazia di Malatesta Novello (1450). Qui, nel suo quartiere fieristico, viene organizzata l’undicesima edizione di “C’era una volta… il Libro”, la fiera del volume d’antan più importante della regione in programma sabato 19 e domenica 20 novembre 2022.

Giunta alla undicesima edizione, sui banchi dei padiglioni di Cesena Fiera sono presenti libri antichi di pregio dal XV sec. in poi, ma anche tantissime, e più abbordabili, curiosità bibliografiche del più recente ‘900, come i fuori catalogo, le ricercate prime edizioni e i volumi autografi accompagnano l’offerta bibliografica cosiddetta d’occasione, per un bottino in carta e inchiostro vastissimo e adatto ad ogni tasca.

Presenti anche commercianti specializzati nella stampa antica, grazie ai quali sarà possibile acquistare stampe decorative di ogni epoca e soggetto (botanica, zoologia, caccia, anatomia, scienza, araldica, architettura, moda, enogastronomia ecc.) assieme a vedute e mappe geografiche italiane, europee e del mondo, tutte rigorosamente originali. E ancora, per i maniaci del collezionismo, un’infinita varietà di poster cinematografici e pubblicitari, fotografie, autografi, cartoline, santini sacri e documenti storici di vario tipo, tra i quali destreggiarsi per scovare piccoli grandi affari.

L’evento viene ospitato nella cornice di “C’era una volta…” la kermesse dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria in programma negli stessi giorni con oltre 200 espositori da tutta la Penisola. In programma nel terzo weekend di ogni mese, la Mostra mercato dedicata agli appassionati di antichità si è imposta come principale vetrina di settore della Romagna.