Un grande disegno che continua: a settembre via alla sesta edizione del Festival del Disegno

Matite, penne, pennelli, pennini e pennarelli e dare libero sfogo alla creatività, immaginare nuovi mondi e riscoprire il piacere di lasciare tracce, colorare, sfumare, piegare, strappare, incollare, assemblare e ritagliare ogni tipo di carta. È l’invito lanciato dal Festival del Disegno 2021, a cura di FABRIANO, che partirà da Milano, sabato 11 e domenica 12 settembre, tra i cortili e gli spazi del Castello Sforzesco, e proseguirà in tutta Italia fino al 10 ottobre.

Il Festival, con oltre 250 appuntamenti tra workshop e laboratori, viaggia in Italia per un mese: da nord a sud, isole comprese, coinvolgendo musei, scuole, associazioni culturali, istituzioni che hanno accolto l’invito di FABRIANO a partecipare al grande tour del Festival is All Around mettendo a disposizione spazi e creatività, accompagnati dall’esperienza e dal sapere di una tradizione cartaria di oltre 750 anni.

Gli artisti che compongono la squadra della sesta edizione del festival sono illustratori, acquarellisti, fumettisti e calligrafi che con gli Atelier, tra laboratori e lezioni organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza, condividono la propria creatività invitando a sperimentare le tante forme del disegno.

Tanti talenti per accompagnare i partecipanti alla scoperta di tecniche diverse: con Alessandro Bonaccorsi si sperimentano forme di disegno che

sembrano insensate ma non lo sono, Silvia Gasparetto guida un laboratorio per realizzare mani da colorare e trasformare, Alberto Madrigal mostra come creare un taccuino di viaggio ad acquarello e Daniela Moretto di Associazione SMED – Scrivere a Mano nell’Era Digitale, mostra gli inaspettati sviluppi creativi della scrittura a mano.

E poi laboratori per insegnare come dar vita a un fumetto: con Kalina Muhova alla scoperta della luce e con ZUZU per scoprirne il potere emancipatore. Con Noemi Vola si può ideare una fanzine, con Sara Vivan un flipbook mentre Yocci svela i segreti del Kamishibai, l’antica forma di teatro di carta giapponese. Camilla Pintonato fa realizzare un manifesto illustrato sul tema del pollaio, il team del MUSE – Museo delle Scienze di Trento guida un laboratorio di papercraft per la realizzazione di pupazzi e, infine, grazie alla partecipazione del designer Valerio Cometti dello studio Valerio Cometti +V12, un talk racconta il ruolo e l’importanza del disegno nella fase progettuale di un prodotto: come partendo da uno schizzo a matita si catturano idee che diventano realtà. Dario Cestaro è inoltre protagonista di una live performance di narrazione illustrata: una storia che prende vita su una parete di fogli bianchi con pennelloni, pittura colorata e fantasiosi pop-up.

Gli Atelier con gli artisti sono gratuiti e, per garantire la sicurezza di tutti, sono a numero chiuso e prenotabili all’Info point durante i giorni della manifestazione e online da settembre.

Anche quest’anno le attività del Festival sono accompagnate da una DIGITAL EDITION, con tantissimi appuntamenti pensati per permettere a tutti di partecipare anche online

con contributi video che saranno disponibili sulla piattaforma FABRIANO. Per questo, il Festival del Disegno, accompagnato dai disegni di Guido Scarabottolo, è un invito per chi ama disegnare, per gli appassionati che non hanno mai smesso e, soprattutto, per chi è convinto di non saperlo fare e si sbaglia, perché tutti sanno disegnare o possono farlo.

Trovate il programma completo e tutte le informazioni qui.