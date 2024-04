Un viaggio tra bellezza ed emozioni è quello che accompagnerà i visitatori di PaviArt il primo weekend di aprile a Pavia. La kermesse dedicata all’arte contemporanea giunge alla sua 11esima edizione continuando il suo percorso di crescita sia in termini di presenze che di qualità. Come per ogni edizione sono tante e interessanti le correnti artistiche che verranno presentate con uno sguardo anche alla sperimentazione e ai nuovi linguaggi.

Quest’anno saranno tante le gallerie selezionate provenienti da tutta Italia e dall’estero con new entry dalla Spagna, dal Giappone e dall’Italia con Deniarte (Roma), Galleria Brescia (Brescia), Galleria Lattuada (Milano). Abbondano anche le conferme da parte delle gallerie che già hanno animato le ultime edizioni della fiera, alcuni nomi, tra gli altri, sono Galleria d’Arte 56 (Bologna), Galleria d’Arte l’Incontro (Brescia), Galleria Lara e Rino Costa (Valenza), Galleria Bonioni Arte (Reggio Emilia), Galleria Armanda Gori (Prato), Galleria Accademia (Torino), Galleria Matteo Ragni (Forlì).

PaviArt rappresenta un’occasione di richiamo per collezionisti, curatori e artisti in cerca di novità. Un evento che mette in dialogo moderno e contemporaneo, design e arti applicate. Una mostra collettiva con grandi nomi che vivacizzano e arricchiscono l’esposizione volta a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, composto non solo da esperti del settore, ma anche da appassionati.