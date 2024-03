YouNique: apre a Lugano la quinta edizione della mostra mercato di alto artigianato, arte contemporanea e design

La nuova, e quinta, edizione di YouNique – Fine Craft Art & Design, la mostra mercato in cui il saper fare è strettamente connesso con l’arte e il design, pone sempre di più l’accento sull’arte contemporanea, contemplando così una proposta completa dedicata all’arte, da quella decorativa a quella visiva, con una forte presenza quest’anno anche della fotografia.

Con il patrocinio ed il contributo della Città di Lugano e Lugano Region, il patrocinio di OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Confartigianato Firenze, Fondazione Cologni Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation, YouNique – Fine Craft Art & Design è ideata e curata da Andrea Peri, direttore, e Sonia Gaffuri, event manager di Target Management, società svizzera specializzata in progetti ed eventi bespoke per il mondo delle eccellenze e dell’arte. Dal 2022 fa parte del circuito di Wellmade, piattaforma che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della qualità e riunire le diverse realtà che quotidianamente lavorano per la valorizzazione e la promozione dell’artigianato d’eccellenza e dal 2023 nella Homo Faber Guide, un progetto esclusivo della Michelangelo Foundation che riunisce e mette in connessione attraverso una piattaforma digitale tutta l’eccellenza dell’artigianato a livello mondiale e ha quest’anno come rappresentante l’artigiano svizzero di incredibile valore, Miki Eleta. Maestro Orologiaio.

Ormai importante punto di riferimento nel panorama dell’alto artigianato artistico in Svizzera e nel Nord Italia, YouNique – Fine Craft Art & Design – che quest’anno aggiunge un giorno in più di apertura – continua a implementare la sua presenza nel mondo dell’arte, ospitando una selezione esclusiva di gallerie internazionali d’arte contemporanea – tra cui Promoart, una realtà eclettica che si dedica da anni a promuovere l’arte e la cultura nelle sue molteplici forme, la luganese Deep Gallery con gli artisti Chiara Magni, Milo, Antonio Murgia e Knulp, Madeinartgallery, uno spazio espositivo di arte contemporanea cinese in costante evoluzione, e AASpazioArte, nuova realtà su Lugano orientata all’arte contemporanea sia astratta che figurativa che nelle giornate di sabato e domenica ospiterà le performance pittoriche dell’artista Andrea Esposito Realismo magico e Joker dipinto.

Uno spazio importante, nell’ambito della nuova edizione, è dedicato alla fotografia, grazie all’Associazione Culturale Emergenze Fotografiche – gruppo di artisti emergenti accumunati dalla maturità data dall’età e dall’esperienza che portano nei loro lavori emozioni e riflessioni legate all’età adulta, a ciò che ha dato significato alla loro vita e a cosa riserva il domani – e alla galleria Meta.Project che presenta gli scatti di Giorgio Lotti, fotoreporter italiano fra i più noti del paese, protagonista, lungo tutto il percorso di Villa Ciani, di una mostra diffusa con le sue fotografie – in particolare quelle del progetto Artisti per cui ha immortalato molti dei personaggi che hanno fatto la storia degli ultimi 50 anni, tra cui Andy Warhol, Yayoi Kusama e Lucio Fontana.

Meta.Project propone anche un progetto innovativo legato al mondo virtuale e agli NTF: otto artisti, tutti fotografi, oltre a esporre le loro opere fisiche presentano una selezione dei loro NFT dando a ogni visitatore, attraverso un visore, la possibilità di vivere un’esperienza totalmente immersiva nel Metaverso.

Nell’ambito della mostra mercato un interessante progetto è dedicato alla Sardegna con la mostra Vento, pietra, acqua che presenta una speciale connessione tra arte contemporanea, design, e cultura popolare attraverso il lavoro di artisti, designer e artigiani selezionati nel panorama contemporaneo sardo quali Lalla Lussu, Mara Damiani, Paulina Herrera Letelier, Jubanna, Maria Jole Serreli e Simone Dulcis che danno vita a oggetti, segni e i temi legati al patrimonio dell’isola e ne rafforzano l’immagine e il valore, in perfetto equilibrio tra sperimentazione e tradizione.

Con un ricco programma, che prevede anche dimostrazioni di live painting dell’artista Federico Pinto Schmid, un incontro su “L’affascinante mondo degli NFT“ condotto da Elena Rivautella, amministratrice di Meta.project, e una conferenza a tema “Fotogiornalismo” con Giorgio Lotti; YouNique si conferma una tre giorni per ammirare e acquistare dei pezzi unici, ma soprattutto per conoscere artisti che esplorano vari medium e dialogano con la contemporaneità e l’attualità, per osservare abili artigiani mentre danno vita alle loro creazioni dal vivo e per comprendere cosa significa essere un maestro d’arte che custodisce storia e tradizioni, usando al contempo immaginazione ed esperienza.