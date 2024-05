IED Firenze: il Master in Future Store Design

Il Master in Future Store Design ha un obiettivo ambizioso: preparare una nuova generazione di designer sempre più proiettata al futuro e alle sfide progettuali che nascono dall’innovazione e che trovano compimento in un’idea. In questo percorso di studi, produrrai concept di design coerenti con le richieste di mercato e con i bisogni di brand e consumatori.

In un ambiente in rapida evoluzione, il Master si propone di impartire le conoscenze e le competenze indispensabili per una progettazione efficace degli spazi commerciali. La crescente interazione fra luoghi fisici e digitali, sta cominciando ad assumere un ruolo sempre più centrale nel nostro stile di vita. Il negozio fisico diventa ora il fulcro di un’esperienza ibrida, che unisce elementi online e offline. Il corso sottolinea l’importanza di saper progettare e strutturare una strategia coesiva che passi in modo fluido dagli spazi online a quelli fisici, tenendo sempre presente l’impatto dei fattori ambientali, delle emozioni e dei comportamenti.

Se supportato da una strategia del marchio ben definita, il retail design ha il potere di influenzare le emozioni e i comportamenti dei consumatori.

Tenuto interamente in inglese, il Master avrà come Mentore Joana Vasconcelos, una celebre artista portoghese. Con oltre tre decenni di esperienza e un portfolio diversificato che spazia da sculture monumentali a installazioni immersive, Vasconcelos porta una vasta esperienza al programma. La sua prospettiva distintiva, caratterizzata dalla ri-contestualizzazione degli oggetti quotidiani e da un gusto per sfidare le norme sociali con spirito e ironia, promette di arricchire i percorsi educativi degli studenti.

Mentori come Vasconcelos giocano un ruolo fondamentale nel guidare gli studenti attraverso le sfide sempre in evoluzione del settore. Condividendo le loro competenze e intuizioni, preparano gli studenti al panorama competitivo che li attende al termine del corso. I fondatori dello studio di design Tipstudio, Imma Matera e Tommaso Lucarini, sono i coordinatori del corso.

Il riconoscimento internazionale di Vasconcelos, testimoniato da numerose mostre in prestigiosi luoghi in tutto il mondo, sottolinea il livello di tutoraggio che gli studenti possono anticipare. La sua recente mostra presso le Gallerie degli Uffizi e il Palazzo Pitti a Firenze insieme ai maestri classici conferma ulteriormente il suo status di figura influente nell’arte contemporanea. Nel suo lavoro, l’artigianato diventa il cuore di ogni pezzo integrandoli nei luoghi più diversi.I sui sforzi filantropici, tra cui la gestione dell’Atelier Joana Vasconcelos e la creazione della Fondazione Joana Vasconcelos, sottolineano inoltre il suo impegno nel sostenere gli artisti emergenti e promuovere l’accessibilità all’arte.

Il Master in Future Store Design mira a ridefinire il futuro degli spazi commerciali. Con una missione ambiziosa di dotare una nuova generazione di designer di una forte attenzione alle tendenze future e alle sfide poste dall’innovazione, questo programma mira a coltivare idee che risuonino con le esigenze del mercato e soddisfino le mutevoli esigenze dei marchi e dei consumatori.

In conclusione, il Master in Future Store Design rappresenta un’opportunità pionieristica per aspiranti designer di apprendere da luminari del settore come Joana Vasconcelos e plasmare il futuro degli ambienti di vendita al dettaglio. Con un curriculum progettato per favorire la creatività, l’innovazione e il pensiero critico, gli studenti saranno ben preparati per apportare contributi significativi all’ambito in continua evoluzione del design.

IED Firenze ha sede nel cuore della città in un Palazzo Storico, capolavoro dell’architettura del Novecento, ed è facilmente raggiungibile a piedi ovunque, passando tra giardini, botteghe artigiane, gallerie d’arte, mercatini e tipici locali di ristorazione e di intrattenimento. Oltre alla sede di via Bufalini, IED Firenze ha sede anche a Palazzo Pucci N6, il Palazzo simbolo nel mondo di una moda italiana di eccellenza dove nel 1947 il Marchese Emilio Pucci decise di stabilire l’headquarter con i laboratori e le sartorie per creare il suo marchio. Firenze è una delle capitali della moda nel mondo con una lunga tradizione basata sul lavoro di eccellenze artigiane ma, oggi, anche di ricerca e innovazione: sono nati qui Gucci, Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci ed altri importanti Brand del lusso vi hanno portato parte della loro produzione. Tra antico e contemporaneo, la città ospita importanti appuntamenti internazionali, occasione per confrontarsi sulle tendenze future nel design, architettura, arte contemporanea, cinema e letteratura, oltreché nella moda. IED Firenze ha un dialogo permanente con il territorio in tutti i settori, con un ruolo attivo e propositivo che si traduce in ambito formativo nel trasferire una forma mentis progettuale in grado di fondere insieme saperi antichi e contemporanei per una capacità innovativa che valorizza i talenti delle giovani generazioni.