L’Accademia Aldo Galli e le sfide del futuro, con il bando Europa Creativa

Un percorso di formazione sempre più orientato al presente prossimo e all’immediato futuro: l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, che dal 2010 fa parte del Gruppo IED – Istituto Europeo di Design, vincitrice del recente bando Europa Creativa, procede nel progetto Shaping The Future. Partito ufficialmente nel settembre 2022, con un meeting di due giorni, Shaping The Future vede protagonista l’Accademia Galli con partner europei provenienti da Bruxelles, Lubiana e Budapest.

Volano per il nuovo Biennio Specialistico in Visual Art in lingua inglese, in partenza nell’autunno del 2023, il progetto intende supportare designer e artisti visivi nella produzione di progetti futuristici, arricchendo le loro competenze relative alle tecnologie e alle metodologie digitali. Tema trasversale di tutto il progetto sarà la sostenibilità, con un focus incentrato sull’impatto ambientale delle tecnologie digitali e delle piattaforme internet, per una ricerca che, adottando un approccio “green digital, proverà a individuare quali misure si possono applicare per ridurre o eliminare il loro inquinamento.

Il progetto coordinato dall’Accademia Galli ha come partner diversi soggetti internazionali. La Drustvo Ljudmila Laboratorij Za Znanost In Umetnost di Lubiana, è un’associazione no profit che dal 1994 si occupa di creare connessioni tra arte e tecnologia, supportando giovani artisti locali e organizzando workshop in collaborazione con altre realtà presenti a Lubiana. Questa associazione è specializzata nella programmazione di software e assembramento di hardware. Ci sono poi la Moholy-Nagy Muveszeti Egyetem, l’Università di Arte e Design di Budapest, e la CityFab1, fablab nato cinque anni fa a Bruxelles, facente parte di una rete presente nella capitale Belga. Questa realtà si impegna nella formazione specializzata e nell’utilizzo di macchinari attraverso workshop tematici aperti a tutti e residenze d’artista.

Il progetto si svilupperà nelle sedi dei quattro partner e avrà una durata di 24 mesi con eventi fisici e digitali in tutta Europa. L’evento conclusivo si terrà a Bruxelles, a giugno del 2024. Il prossimo step del progetto sarà una open call dedicata a tutti gli artisti della Comunità Europea. Il bando, in uscita a marzo 2023, sarà pubblicato sul sito dell’Accademia Galli.