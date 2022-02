Tutte le skill della cultura, allo Young Professionals Forum: iscrizione aperte

Una piattaforma di confronto e di scambio di esperienze e di visioni, dedicata alla conservazione e alla gestione del patrimonio culturale, per aiutare i giovani professionisti a inserirsi in un mondo del lavoro diventato sempre più dinamico, con tutte le competenze necessarie. È lo Young Professionals Forum e la sua terza edizione, presentata dal CCR – Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, insieme a una rete di partner altamente specializzati nel settore, quali ICCROM, ICOM Italia, ICOMOS, IIC, CNR ispc, UniTo, Fondazione Santagata, si terrà dal 17 febbraio al 16 giugno 2022, con un evento finale il primo luglio 2022. Le attività del Forum si svolgeranno online, per favorire la partecipazione più ampia possibile di laureandi, neolaureati, dottorandi, ricercatori e professionisti nel campo dei Beni Culturali.

Young Professional Forum 2022: le attività

Tra febbraio e aprile, il programma dello Young Professionals Forum prevede 10 webinar, fruibili anche on demand e con traduzione simultanea italiano-inglese, per esplorare i diversi approcci alla conservazione e alla valorizzazione dei Beni Culturali, attraverso le esperienze di una vasta gamma di specialisti e professionisti che lavorano in musei e istituzioni di alto livello come, tra gli altri, Sara Abram, Federica Pozzi e Daniela Russo, CCR, Lara Conte, Università degli Studi Roma Tre, Chiara Bertola, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Alessandra Donati, AitArt Associazione Italiana Archivi d’Artista, Carla Mantovani, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Francesca Rosi, CNR SCITEC Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I relatori specializzati e i mentor del Forum saranno disponibili per offrire incontri one-to-one ai partecipanti durante la settimana dal 26 al 29 aprile.

Il programma include anche sette attività di workshop partecipativi tra cui scegliere, durante i quali, con professionisti esperti, i partecipanti agiscono su casi di studio pratici e riflettono su questioni attuali. Le attività si svolgeranno a maggio e giugno. Durante l’evento digitale finale del 1 luglio, infine, i gruppi di lavoro condivideranno la loro esperienza e le idee e le attività saranno raccolte e pubblicate in un report riassuntivo.

Infine, il profilo più rilevante potrà aggiudicarsi una fellowship presso il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, per lavorare con il suo network internazionale. La Giuria premierà il contributo più significativo in termini di qualità del contenuto, originalità, comunicazione ed efficacia.

Le registrazioni sono aperte, con la possibilità di accedere a delle borse di studio. Qui tutte le informazioni sulle procedure di iscrizione.