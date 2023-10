Un’altra mostra da non perdere al Victoria & Albert Museum che, quando si tratta di osare, non si tira indietro: questa volta, in esposizione la collezione di fotografie di Sir Elton John, leggenda della musica e icona contemporanea che non ha bisogno di troppe presentazioni, e del marito David Furnish, regista e produttore cinematografico canadese. Per Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection andranno in esposizione oltre 300 stampe moderne e contemporanee di oltre 140 fotografi, la maggior parte delle quali esposte al pubblico per la prima volta.

Le immagini spaziano dagli anni Cinquanta a oggi, a delineare un vero e proprio percorso museale, con la direttiva del gusto peculiare dei collezionisti. Tra gli autori, nomi come Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, William Eggleston, Diane Arbus, Sally Mann, Zanele Muholi, Ai Weiwei e Carrie Mae Weems. Molti i ritratti, come quelli dell’attrice Marilyn Monroe e dei musicisti jazz Miles Davis e Chet Baker ma anche tante immagini rappresentative di momenti chiave delle lotte per i diritti civili e di episodi drammatici entrati nella storia, dall’attivismo contro l’AIDS degli anni ’80 agli eventi dell’11 settembre 2001.

«Fragile Beauty porta la nostra collaborazione a nuovi livelli davvero entusiasmanti, mostrando alcuni dei fotografi più amati e le immagini iconiche della nostra collezione», hanno affermato Elton John e David Furnish in un comunicato stampa. «Lavorare nuovamente a fianco del V&A è stata un’esperienza davvero memorabile e non vediamo l’ora di condividere questa mostra con il pubblico», continuano. Nel 2019, infatti, una delle nuove gallerie del museo, realizzate nell’ambito di un ampio piano di espansione degli spazi, fu dedicata proprio a Sir Elton John e David Furnish. In quella occasione, la coppia donò oltre 7mila foto al Victoria & Albert, ponendo le basi per una duratura collaborazione.

«Siamo felici di lavorare con Sir Elton John e David Furnish, che presenteranno i momenti salienti della loro impareggiabile collezione, giocosa e sorprendente, contemplativa e riflessiva», ha spiegato Duncan Forbes, curatore della mostra al Victoria & Albert. Il mitico cantante iniziò a collezionare fotografie nel 1991, poco dopo aver risolto i suoi problemi con l’alcool. La collezione privata della coppia è cresciuta fino a comprendere oltre 7mila fotografie d’arte, una delle più grandi del suo genere al mondo. In esposizione le primissime acquisizione fatte da John, quelle dei fotografi di moda Horst P. Horst, Irving Penn ed Herb Ritts, fino alle ultime, tra cui quelle di Tyler Mitchell, Trevor Paglen e An-My Lê.

La mostra, realizzata in collaborazione con Gucci, aprirà il 18 maggio 2024 e sarà visitabile fino 5 gennaio 2025, presso la Sainsbury Gallery del V&A South Kensington.