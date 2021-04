Il progetto vincitore del premio Strategia Fotografia 2020, Charta Festival, si terrà dal 17 al 25 luglio a Roma. Durante il festival sarà possibile percorrere il percorso visuale dove saranno in mostra libri fotografici accomunati da un unico tema: demons.

Nello specifico il percorso prevede un itinerario espositivo nella cornice dell’art district romano: San Lorenzo. Ad accompagnare il tutto ci saranno anche molti eventi fra anteprime editoriali, workshops, esibizioni e installazioni. Infatti sarà anche possibile interfacciarsi con realtà editoriali del panorama internazionale come Mack, Overlapse, Postcart, Materia, Witty Books e tante altre. Una bellissima occasione per presentare lavori personali e confrontarsi con realtà importanti del settore.

In questa prima edizione del festival è importante ricordare che la mission è la condivisione, la formazione e l’approfondimento di alcuni temi trasversali. Infatti Charta vuole assicurarsi di portare a Roma un festival di fotografia contemporanea in grado di offrire un punto di vista internazionale del settore, ora più che mai in continuo movimento.

Il tema di Charta Festival: Demons

Il tema di questa prima edizione sarà Demons. tutto ci che riguarda l’oscurità della condizione umana. La volontà è anche quella di affrontare questo tema in maniera trasversale così da includere tematiche territoriali, socioculturali oppure psicologiche.

Charta Dummy Award: il concorso

Il festival ha messo anche in moto un concorso indirizzato a chiunque voglia inviare un libro fotografico inedito. Il Charta Dummy Award infatti sceglierà fra tutti i dummies che verranno ricevuti dalla commissione una shortlist con i contenuti migliori, da esporre al festival. Il premio previsto per il vincitore è di 5000€ così da poter vedere il proprio progetto sviluppato e pubblicato.