Ciao! Con un saluto fotografico Mario Testino celebra l’Italia

Per cercare di racchiudere tutta l’essenza italiana in una parola basta individuare l’espressione più semplice e iconica del nostro paese: “Ciao”.

Per raccontare lo spirito made in Italy, impalpabile e intenso, servono le immagini di un fotografo eccellente. Ed ecco che la ricetta dal sapore italiano è pronta: il nuovo libro di Mario Testino, Ciao!.

Duecentocinquantaquattro pagine che celebrano il nostro Pese con scenari unici.

Edito per la Taschen, insieme al contribuito di Alain Elkan, questo libro fotografico sarà a breve in vendita, disponibile in sole cento copie con la firma dell’autore.

Ciao alla nostra “Grande Bellezza”

« “Ciao” è un saluto che si usa quando ci si incontra e ci si accomiata ma in questo caso è un grande incontro.» racconta il fotografo. Un titolo che ci accoglie e ci saluta come un amico per la strada, in piazza o al mare, trasportandoci in un tour per godere delle nostre città più celebri.

La storia di una “grande bellezza” difficile da raccontare, ma Mario Testino lo ha fatto con il suo stile a colori e in bianco e nero.

«Non è stato facile fare questo libro, perché l’Italia è così tante cose belle. Prendiamo ad esempio il mare, lo troviamo ovunque ed è bellissimo. E se vogliamo parlare di cibo, di storia, architettura, monumenti…».

Il racconto è suddiviso infatti in tre capitoli: “In giro”, “Alla moda” e “Al mare”.

Oltre a narrare la nostra cultura tra palazzi sfarzosi e scenari naturali, il sapore popolare delle processioni religiose e gli amici intenti a giocare a carte, descrive il mondo che ruota attorno all’attività dell’autore: la moda. Perciò, tra i suoi soggetti non potevano mancare Dolce & Gabbana, Franca Sozzani, Monica Bellucci o Valentino, insieme a top model come Elle Macpherson e Claudia Schiffer, per rivelare la mondanità e il divertimento che accompagnano i retroscena della passerella. Perché l’Italia non è solo cibo, arte e bei paesaggi ma anche “Dolce Vita”.



Una vita legata all’Italia per descrivere l’Italia

«Penso di essere riuscito a mettere insieme, in qualche modo, tre parti della mia vita…»

Ed ecco che ad emergere non è solo un ritratto dell’Italia, ma anche una narrazione basata sulla propria esperienza personale.

Fotografo, artista, collezionista, Mario Testino ha alle spalle una carriera internazionale fatta di successi e scandali. Gli scatti straordinari che vediamo nel nuovo libro della Taschen, dimostrano il forte legame con l’Italia. Seppur nato a Lima, Testino ha origini italiane, che lo hanno portato a cercare carriera nella nostra terra. Se tra le immagini del suo libro emerge anche l’anima mondana è perché l’artista ha voluto riconoscere e ricordare che anche la moda è un tassello fondamentale del nostro paese e non soltanto della sua vita. Non si è servito solo della tradizionale idea stereotipata con cui riconosciamo l’Italia, ma anche della vita di tutti i giorni, della spontaneità e del divertimento.

La nostra cultura si può descrivere vivendola, e Mario Testino lo ha fatto. La sua è una dedica fotografica che ci accoglie con un caloroso saluto: Ciao!