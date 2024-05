exibart Street Contest 2024: la giuria presieduta da Matt Stuart ed Eolo Perfido svela i vincitori

Un vividissimo affresco della contemporaneità, che solo la strada riesce a restituire nelle sue espressioni più spontanee, creative, originali, inattese. È quello che emerge da exibart street contest, il premio ideato dalla nostra testata insieme a Eolo Perfido e Steve McCurry, con il supporto di LEICA, per indagare l’essenza e le traiettorie future della fotografia di strada, oltre che per approfondire i suoi legami con l’arte. Arrivato alla quarta edizione, diretta da Matt Stuart, exibart street contest si è confermato come uno degli appuntamenti più attesi per la Street Photography internazionale. Anche quest’anno, infatti, sono state migliaia le proposte candidate, circa 3mila, inviate da 100 Paesi in tutto il mondo. La competizione di quest’anno ha visto una straordinaria varietà di contributi da parte di talentuosi fotografi di tutto il mondo, ognuno dei quali ha offerto la propria interpretazione unica del dinamico e in continua evoluzione mondo della street photography.

A selezionare i vincitori di exibart street contest 2024, una giuria presieduta da Matt Stuart, rinomato fotografo di street britannico, e composta da Andrea Pacella, Direttore Global Marketing & Communication di Leica Camera AG, Biba Giacchetti, curatrice, autrice e consulente per collezionisti privati e aziendali e proprietaria dell’agenzia Sudest57, Jonathan Jasberg, vincitore del premio Migliore Foto Singola nell’ultima edizione del contest, Bouwe Brouwer, vincitore del premio Migliore Serie nell’ultima edizione del contest, Eolo Perfido, Direttore editoriale di exibart Street, Uros Gorgone, Direttore Generale di exibart, gruppo editoriale dedicato all’arte contemporanea.

Ed ecco dunque i vincitori per le varie categorie in gara, i cui «Contributi non solo spingono i confini della street photography, ma arricchiscono anche la nostra comprensione delle esperienze umane in diversi contesti», si legge nelle motivazioni della giuria.

Vincitore della Miglior Serie: Chris Harrison

Chris Harrison ha vinto il premio per la Miglior Serie con la sua straordinaria raccolta di immagini che tessono una narrazione avvincente attraverso le strade. Il lavoro di Harrison si è distinto per la sua eccezionale capacità narrativa, abilità tecnica e profondità emotiva. La sua serie evidenzia magistralmente i ritmi della vita urbana, le interazioni complesse tra le persone e i sottili ma potenti drammi che si svolgono negli spazi pubblici. Ogni fotografia della sua serie è una testimonianza della sua abilità nel trovare bellezza e significato nella quotidianità.

Vincitore della Migliore Foto Singola: Sudeep Lal

Sudeep Lal è il vincitore della categoria Migliore Foto Singola, con un’immagine straordinaria che cattura un momento singolare e potente nel tempo. La fotografia di Lal è stata selezionata per la sua composizione impeccabile, il tempismo perfetto e la capacità di trasformare una scena ordinaria in uno scatto straordinario. Il suo lavoro congela la complessità della vita quotidiana in un fotogramma che parla moltissimo, dimostrando il suo occhio attento ai dettagli e il suo talento nel vedere il notevole nel quotidiano.