Fotografia e dintorni, cosa vedere a Torino #2: in zona Vanchiglia

In occasione dell’apertura del nuovo festival internazionale EXPOSED Torino Foto Festival e del rinnovato appuntamento con la fiera The Phair, Untitled Association è lieta di accompagnarvi quotidianamente alla scoperta delle iniziative dedicate alla fotografia che animeranno i giorni di questa prima settimana e poi, per tutto il mese di durata della manifestazione, settimanalmente. Ogni volta con un itinerario diverso (qui li trovate tutti), pensato per professionisti del settore, conoscitori e appassionati d’arte, tra mostre, eventi e spazi imperdibili.

Oggi, in occasione dell’apertura al pubblico di The Phair – appuntamento a cadenza annuale dedicato alla fotografia nella città di Torino – vi proponiamo un itinerario che inizia dalle OGR Torino, in Corso Castelfidardo 22, passando poi per il quartiere Vanchiglia e il centro città con le gallerie OFF Topic, Quartz Studio, Febo e Dafne, Galleria Roccatre e Recontemporary. Concludiamo la nostra giornata con uno sguardo alla fitta programmazione del Cinema Massimo.

Si parte in Corso Castelfidardo, 22 con la quinta edizione di The Phair, annuale fiera d’arte e di fotografia della città di Torino. Quest’anno The Phair cambia location spostandosi nella suggestiva Sala Fucine delle OGR Torino. La fiera, con oltre 50 partecipazioni, si rivolge ad alcune delle gallerie più prestigiose, internazionali e non, con artisti affermati ed emergenti. Le gallerie, non necessariamente specializzate in fotografia, presentano ricerche artistiche legate al tema dell’immagine o opere realizzate con materiale fotografico e video. Attraverso il suo comitato curatoriale – composto da Chiara Agradi, Emilio Bordoli, Lorenzo Bruni, Sara Giuliattini, Brandei Estes, Benjamin e Steffi Jaeger, Emanuele Norsa, Massimo Prelz Oltramonti, Valeria Schäfer e Carla Testore – la fiera propone un’esperienza espositiva concentrata su nuove modalità di fruizione, conoscenza e valorizzazione delle opere presenti.

Questa quinta edizione è animata da una serie di imperdibili novità, prima fra tutte Una Notte alle OGR, una serata tra musica elettronica e giochi a tema organizzata da Club Silencio. Per l’occasione sarà presente lo YouthLAB, osservatorio giovanile ideato e prodotto da Club Silencio. Il progetto Orizzonti Urbani. Visioni e prospettive di otto artiste del territorio, proposto da The Phair, indaga la ricerca artistica internazionale sul video e foto di artiste donne che lavorano a Torino. Le video-interviste realizzate raccolgono lo sguardo variegato di otto donne che hanno interpretato in maniera diversa il concetto di paesaggio.

In collaborazione con La Stampa, The Phair organizza il programma in quattro incontri LA FOTOGRAFIA: rivoluzione e innovazione, con un focus sull’influenza della fotografia sulla cronaca giudiziaria, la moda, l’architettura e il turismo. Quest’anno inoltre TAG – Torino Art Galleries, capitanata da Elisabetta Chiono, e The Phair organizzeranno, per tutta la durata della fiera, delle visite guidate nelle gallerie partecipanti. TAG organizza inoltre, TAG Art Night, sabato 4 maggio e Art Coffee Breakfast, delle colazioni in galleria il 3, 4 e il 5 maggio dalle 10 alle 12.

Superiamo i Musei Reali di Torino e costeggiamo il fiume Dora, per raggiungere OFF Topic, con la performance The Lure of the Image: Cheated by an Image, in collaborazione con EXPOSED Torino Foto Festival, a cura del Fotomuseum Winterthur, con Marco De Mutiis, Alessandra Nappo, Gwendolyn Fässler e Moonfish. Il duo musicale Moonfish accompagnerà le peculiari storie e le sincere confessioni di persone che sono state ingannate, sedotte, truffate da immagini digitali online.

Attraversiamo insieme Corso Regina Margherita, per raggiungere Vanchiglia e le nostre prossime due tappe: Quartz Studio e Febo e Dafne. Quartz Studio presenta Pastorale, la seconda mostra personale a Torino del fotografo Ingar Krauss. Il paesaggio rurale, semplice ed idilliaco, a cui il titolo allude, ritorna nelle fotografie dell’artista tedesco come uno scenario onirico, personale e riflessivo. Il suo habitat domestico, una remota regione della Germania dell’Est nei pressi del fiume Older, è la fonte principale dei suoi lavori, realizzati a piccolo raggio intorno la sua casa, impiegando la tecnologia analogica. Le fotografie rivelano una profonda connessione con la natura che lo circonda e il suo magico realismo.

Poco distante, raggiungiamo la collettiva La mutabilità, a cura di Carina Leal, presso la galleria Febo e Dafne. L’esposizione, con i lavori degli artisti Riccardo Bandiera, Karina Chechik, Diego Dominici, Carlo Gloria, Luisa Raffaelli, Mery Rigo, Marta Scavone, Stefano Stranges, nasce in collaborazione con il nuovo festival di fotografia EXPOSED. Le immagini in mostra hanno in comune la presenza dell’essere umano, sia fisicamente rappresentato che richiamato attraverso sentimenti ed emozioni diverse.

Prima di spostarci nei pressi del Giardino Cavour con la Galleria Roccatre, rimaniamo in zona con Recontemporary. La galleria torinese – uno spazio dedicato esclusivamente alla New Media Art – presenta la collettiva Synthetic Bias, co-creata e co-prodotta con il Master of Arts in Interaction Design dell’Università SUPSI in Svizzera. I progetti presentati sono una selezione dei risultati del corso universitario Prototyping Interactive Installations, in cui gli studenti hanno esplorato il tema della fotografia contemporanea nell’era delle immagini soft, della tecnologia di visione artificiale, della generazione artificiale di immagini, delle fotocamere sempre connesse.

La collettiva, con interventi contigui ad EXPOSED Torino Foto Festival, ha l’obiettivo di riscrivere la definizione di fotografia in un’era automatica, dove l’intangibile relazione tra la collettività e la tecnologia è all’ordine del giorno. Le installazioni interattive riflettono su come la fotografia possa essere interpretata attraverso nuovi tipi di metadati, evidenziando lo sguardo distorto e sintetico dell’intelligenza artificiale odierna. I progetti selezionati sono Algoritmo Tangibile di Alice Mioni, Alessandro Plantera, Sophie Sprugasci ed Echi di Esclusione di Hanna Kastrytsa, Cathrine Wibholm Hansen e Amina Fatou Cissé.

Nei dintorni di Giardino Cavour e Piazza Maria Teresa, poco distante da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, incontriamo la Galleria Roccatre con la personale Stefania Ricci. Nel mondo delle meraviglie. Le opere in mostra sono il risultato dell’accostamento di semplici elementi, restituiti dalla magia della fotografia. Il lavoro di Ricci coniuga magistralmente la tecnica fotografica con la pittura e il disegno, in una caleidoscopica visione di luce, ombra, realtà e illusione. Da non perdere, la mostra di prossima apertura intitolata Estremi a confronto, a cura di Alessandro Toppino, con una vasta selezione di lavori di alcuni dei più importanti protagonisti della stagione artistica del Novecento.

Eccoci arrivati alla nostra ultima tappa, presso Cinema Massimo con gli EXPOSED SCREENINGS e gli EXPOSED TALKS. Con una programmazione ad hoc pensata per EXPOSED Torino Foto Festival, il Cinema Massimo ospita tre importanti lavori: Tender Loving Care di Kalina Pulit, Grasshopper Republic di Daniel McCabe e Michele Sibiloni e A Tale of Two Seeds: Sound and Silence in Latin America’s Andean Plains di Wild Alchemy Lab. Oggi, in programma alle ore 15, il cortometraggio Tender Loving Care – parte integrante di un progetto più ampio distribuito tra Cinema Massimo e Palazzo Birago.

Ricordiamo inoltre, in collaborazione con EXPOSED Torino Foto Festival, il format EXPOSED TALK: dalle 15 alle 18, in occasione dello screening di Tender Loving Care, si terrà una conversazione con l’artista Kalina Pulit. Da non perdere anche gli altri due EXPOSED TALK della giornata, presso la Sala Turinetti alle Gallerie d’Italia: dalle 11:30 alle 12:30, Third and fourth dimension: photography intersecting with media art con Simone Santilli, Domenico Quaranta, Simone C Niquille e Rica Cerbarano; dalle 16 alle 17, AI, Law and Photography con Simone Arcagni, Emanuela Truffo, Gaia Tedone e Giangavino Pazzola in collaborazione con Jacobazzi Avvocati.

Cosa vedere a Torino #2: venerdì, 3 maggio

The Phair

thephair@thephair.com

+39 011 38 53 897

thephair.com

at OGR Torino – Corso Castelfidardo, 22

The Phair 2024

Art fair

comitato curatoriale: Chiara Agradi, Emilio Bordoli, Lorenzo Bruni, Sara Giuliattini, Brandei Estes, Benjamin e Steffi Jaeger, Emanuele Norsa, Massimo Prelz Oltramonti, Valeria Schäfer e Carla Testore

> 05.05.2023

02.05.2024 | pre-view and opening by invitation

OFF Topic

Via Pallavicino, 35

info@offtopictorino.it

offtopictorino.it

The Lure of the Image: Cheated by an Image

Performance

a cura del Fotomuseum Winterthur

03.05.2024 | H 18:00 > 20:00

Quartz Studio

Via Giulia di Barolo, 18/D

+39 338 4290085

info@quartzstudio.net

quartzstudio.net

Pastorale

Ingar Krauss

> 20.06.2024

Febo e Dafne

Via Vanchiglia, 16 (interno cortile)

+39 3313962965

feboedafne@gmail.com

feboedafne.org

La mutabilità

a cura di Carina Leal

> 02.06.2024

Recontemporary

Via Gaudenzio Ferrari, 12/B

info@recontemporary.com

recontemporary.com

Maind Master – Educational Program

a cura di Maind Supsi

> 31.05.2024

Synthetic Bias

> 02.06.2024

Galleria Roccatre

Via della Rocca, 3/B

39 011 836765

roccatre@gmail.com

galleriaroccatre.com

Stefania Ricci nel mondo delle meraviglie

> 08.06.2024

Estremi a confronto

a cura di Alessandro Toppino

> 08.06.2024

Cinema Massimo

Via Verdi, 18

cinemamassimotorino.it

EXPOSED SCREENINGS

Film screening

> 13.05.2024

EXPOSED TALKS

Talk

> 05.05.2024

Gallerie d’Italia

Piazza San Carlo, 156

+39 800 167 619

vincenza@gallerieditalia.com

gallerieditalia.com

EXPOSED TALKS

Talk

03.05.2024