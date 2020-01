Helmut Newton. Works. Alla GAM di Torino la retrospettiva dedicata al grande fotografo

Helmut Newton (Berlino, 1920 – West Hollywood, 2004), uno dei più importanti protagonisti della fotografia nel XX secolo apre la stagione espositiva della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. La grande retrospettiva “Helmut Newton. Works”, presenta al pubblico 68 immagini selezionate da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation di Berlino, che ripercorrono la carriera del fotografo.

Il risultato è un insieme di opere non solo particolarmente personali e di successo, ma che hanno raggiunto un pubblico di milioni di persone anche grazie alle riviste e ai libri in cui sono apparse, e alle mostre delle sue foto.

Dagli anni Settanta con le numerose copertine per Vogue, fino al ritratto di Leni Riefenstahl del 2000. Quattro sezioni rendono visibile come in questo lungo arco di tempo, Newton abbia realizzato alcuni degli scatti più potenti e innovativi del suo tempo, immortalando tantissimi personaggi famosi del Novecento, come Andy Warhol (1974), Gianni Agnelli (1997), Paloma Picasso (1983), Catherine Deneuve (1976), Anita Ekberg (1988), Claudia Schiffer (1992) e Gianfranco Ferré (1996), tra gli altri.

Sono esposti anche alcuni servizi realizzati per Mario Valentino e per Thierry Mugler nel 1998, oltre a una serie di importanti fotografie, ormai iconiche, per le più importanti riviste di moda internazionali.

Helmut Newton Works è anche il titolo del grande volume edito da Taschen che comprende anche le foto esposte in mostra e ne rappresenta idealmente il catalogo.

La mostra è promossa da Fondazione Torino Musei e prodotta da Civita Mostre e Musei con la collaborazione della Helmut Newton Foundation di Berlino.

Info:

HELMUT NEWTON. Works

GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Torino – via Magenta,31 www.gamtorino.it

30 gennaio – 3 maggio 2020

a cura di Matthias Harder

Una mostra Fondazione Torino Musei/ GAM Civita Mostre e Musei

In collaborazione con Helmut Newton Foundation

Orari: Da martedì a domenica dalle h. 10.00 alle h. 18.00. Chiuso lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima