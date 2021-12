Immagini da un’archeologia industriale, nella fanzine Trentatrè

Lo spazio di sperimentazione e produzione Progetto Piave, situato a Napoli, negli spazi della Stazione Piave della linea Circumflegrea, ristrutturata nel 1991 da Nicola Pagliara, ha inaugurato l’inizio della propria attività con un evento dedicato a The Docks, collettivo che svolge attività di promozione culturale e di ricerca con l’obiettivo di indagare la sperimentazione fotografica e le contaminazioni tra le arti visive. Per l’occasione è stata presentata al pubblico la fanzine “Trentatrè”, la prima creazione collettiva cartacea, in edizione limitata, ideata e prodotta dai membri del gruppo: Pasquale Autiero, Andrea De Franciscis, David De La Cruz, Federica Di Lorenzo e Roberta Fuorvia.

Questo primo numero è dedicato alla municipalità di Bagnoli, nello specifico all’area industriale dismessa dell’ex Ilva poi Italsider e vede la partecipazione di Martina De Gennaro, che ha curato l’illustrazione in copertina, stampata in serigrafia da Gianluigi Prencipe di Nilotype. Gli interni sono opera di David De La Cruz, Pasquale Autiero e Andrea De Franciscis, autori delle fotografie del progetto. Il fil rouge che collega la Trentatré e Progetto Piave è l’attenzione al proprio contesto, creando momenti di dialogo e apertura creativa: la fanzine mira a documentare differenti aree della città di Napoli al fine di creare una mappatura artistica in cui diversi autori si confronteranno indagando il territorio.

Parallelamente alla presentazione, è stata allestita una mostra fotografica, visitabile su prenotazione fino al 9 dicembre, con alcune opere di Trentatré- Bagnoli accompagnata dalla proiezione di slideshow con i più interessanti lavori fotografici contemporanei: Max Pam, Ulrich Lebeuf, Yasmina Benabderrahmane, Gabrielle Duplantier, Camillo Pasquarelli, Maria Clara Macrì, Marco Marzocchi, Frederico Azevedo, Vincenzo Pagliuca, Enzo Cillo, Valerio Polici, Michele Brancati, con i quali l’associazione ha collaborato nell’ultimo anno, con interviste e momenti dedicati.