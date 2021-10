Alcune delle fotografie più significative della carriera di Irving Penn sono in mostra da Cardi Gallery fino al 22 dicembre 2021. La prima occasione, dopo trent’anni, per il pubblico meneghino di riscoprire uno dei fotografi che più ha rivoluzionato il mondo della fotografia.

Irving Penn

Irving Penn è considerato, di fatto, uno dei più grandi fotografi del Novecento. Cardi Gallery, collaborando con The Irving Penn Foundation ha messo in piedi questa esposizione che vuole anche mettere in luce il legame speciale di Penn con l’Italia.

La storia del fotografo, che ha trovato il successo a New York in un momento particolarmente complesso, traspare dalle immagini in mostra. Inizialmente, dopo gli studi di pittura, fu assunto da Harper’s Bazaar come artista: era proprio Alexey Brodovitch – un suo professore – a dirigere la famosissima rivista.

Dalla collaborazione con Harper’s Bazaar nacque poi quella con American Vogue che segnò la storia della rivista americana. Sono ben 150 le copertine scattate da Penn per Vogue America – tutte legate a editoriali di grande profondità che rimarranno per sempre nella storia dell’editoria di moda.

La mostra da Cardi Gallery

Per Anna Wintour, Irving Penn «cambiò radicalmente il modo in cui la gente vedeva il mondo, e la nostra percezione del bello». Il suo lavoro, meticoloso e delicato, viene incorniciato negli spazi ariosi di Cardi Gallery.

La moda ma anche i ritratti e gli aspetti più intimi del fotografo. Questa mostra – sviluppata su due piani – ci porta sia il luccichio del mondo della moda che le storie di coloro che Irving Penn ha deciso di immortalare, rigorosamente nel suo studio.

The Irving Penn Foundation

La Irving Penn Foundation si occupa di preservare ciò che rimane della carriera di questo grande fotografo – venuto a mancare nel 2009. L’obbiettivo della fondazione è, quindi, quello di rimanere una risorsa per chiunque sia interessato al lavoro e al percorso artistico di Penn.