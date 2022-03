Magnum Photos compie 75 anni e festeggia con 70 scatti d’autore

Magnum Photos, una delle Robert Capa , Henri Cartier-Bresson , David Seymour , George Rodger , Maria Eisner , William Vandivert e Rita Vandivert , compie 75 anni. Quest’anno, una delle agenzie fotografiche più importanti al mondo fondata da, compie 75 anni.

Per festeggiare, la celebre agenzia fotografica fondata da Robert Capa , Henri Cartier-Bresson , David Seymour , George Rodger , Maria Eisner , William Vandivert e Rita Vandivert , ha annunciato “Precedents” una vendita inedita di 70 stampe d’archivio in formato 14×14. Dal 14 al 20 marzo potrete acquistare a prezzi accessibili più di 100 immagini di grandi fotografi internazionali che, come suggerito dal titolo, sono scatti simbolici di un racconto che può essere completato da altre foto presenti nell’immenso archivio dell’agenzia.