La Magnum Square Print Sale celebra l’imprevedibile

A partire dal 22 marzo, è iniziata la Magnum Square Print Sale: saranno quindi in vendita, a un prezzo davvero ridotto, una serie di fotografie d’autore che celebrano l’imprevedibile. Per una settimana sarà infatti possibile acquistare a 100 dollari questi scatti, firmati e di altissima qualità.

Su Magnum Photos sarà possibile acquistare le immagini selezionate per questa vendita speciale. Sono oltre 90 le immagini d’archivio, firmate e timbrate, stampate in formato 6×6 (15.24×15.24 cm) e uniche: ogni fotografia non sarà replicabile. La volontà di Magnum è quella di mostrare la varietà di temi e pratiche trattati dall’agenzia fotografica. Mostrando anche le infinite possibilità del linguaggio fotografico.

Magnum Square Print Sale: le immagini

Da ritratti di grandi personalità come Audrey Hepburn e Marylin Monroe, fino a intensi momenti di protesta o scenari naturali, le foto in vendita sono incredibili. La particolarità di queste immagini sta nelle imprevedibili combinazioni che sono riuscite a catturare: la manipolazione della luce, le sorprendenti astrazioni e i giochi fotografici.

Con oltre sette decenni di storia, la fotografia è da sempre legata a ciò che è imprevedibile. La Magnum Square Print Sale vuole celebrare questo aspetto della fotografia mettendo in vendita opere di Stuart Franklin, René Burri, Thomas Hoepker e tanti altri celebri fotografi dell’agenzia. Le storie legate a questa vendita sono altrettando imprevedibili e portano con sè anche alcuni pezzi di storia.