Oltre Tevere: 400 chilometri di cammino fotografico per scoprire luoghi inediti

Un cammino che si snoda attraverso 4 regioni e 56 comuni d’Italia, per un mese alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi dell’intera penisola. È Oltre Tevere, un itinerario artistico-culturale per scoprire, raccontare e mappare, attraverso una documentazione fotografica d’autore del cammino, luoghi inediti e ricchi di storia e natura attraversati dal fiume della città eterna.

Protagonisti del cammino sono un gruppo di fotografi professionisti guidati da Pietro Vertamy, fondatore, insieme a Ilaria Di Biagio, di Around The Walk, laboratorio errante di progetti artistici e culturali che unisce le diverse forme d’arte con la creazione di itinerari ex novo da percorrere esclusivamente a piedi. Con loro, ciascuno per una determinata parte del percorso, ci saranno i fotografi Claudia Gori, Marco Zorzanello, Giuseppe Chiantera e Claudia Borgia.

All’insegna della lentezza come valore, animati dallo spirito per la tutela ambientale e di indagine sul paesaggio, il gruppo sarà coadiuvato da Pietro Vertamy che guiderà chiunque vorrà unirsi al cammino -fotografi, artisti o viaggiatori- forte dell’esperienza di chi da anni percorre lunghe distanze a piedi, alla ricerca delle sensazioni di questo particolare e antichissimo modo di viaggiare sensibilizzando alla modalità di fruizione dolce e alle economie locali. Il punto di partenza è stato, giovedì 5 settembre, il Monte Fumaiolo, nell’estremo sud della Romagna vicino alla cui vetta a 1268 m s.l.m dove si trova la sorgente del “fiume sacro ai destini di Roma” e proseguirà fino agli argini dell’Idroscalo di Ostia, passando per Sansepolcro (AR), Città di Castello (PG), e Umbertide (PG), le bellezze paesaggistiche dei laghi di Montedoglio e Corbara, l’Oasi naturalistica di Alviano solo per citare alcune tappe, Oltre Tevere sarà un’esperienza di viaggio da vivere con ritmi nuovi, nel rispetto di ambiente e paesaggio e alla scoperta di tipicità gastronomiche e luoghi meno conosciuti, dove le risorse naturali e culturali possono essere scoperte e riscoperte dando vita a esperienze sempre nuove.

Sul versante delle scienze sociali protagonista sarà Marco Saverio Loperfido, documentarista e sociologo visuale, guida ambientale escursionistica (AIGAE), noto per avere sperimentato -per la prima volta in Italia- il cammino come dispositivo di recupero e reinserimento, accompagnando sei detenuti a fine pena, in un viaggio a piedi di 900 km da Roma a Santa Maria di Leuca. Un progetto che è diventato la docuserie TV, «Boez – Andiamo via», andata in onda lo scorso anno in prima serata su Rai 3.

Loperfido, ideatore e curatore del progetto e sito ammappalitalia.it, partner di Oltre Tevere, guiderà il cammino lungo la tratta da Todi a Civitella del Lago del 17 settembre.

Autori e artisti coinvolti restituiranno, ognuno dal proprio personale punto di vista, uno sguardo privilegiato sui luoghi più suggestivi incontrati nel viaggio attraverso una documentazione fotografica d’autore consultabile sul canale Instagram e successivamente sul sito di Oltre Tevere.

Sulla scia tracciata dal loro cammino sarà realizzata una mappatura georeferenziata, che verrà resa disponibile online sul sito oltretevere.it e ammappalitalia.it, partner del progetto, in modo da rendere fruibile il percorso.

Il progetto, ideato da Sarah Carlet e Arianna Catania di PhotoTales, è promosso da Kristin Jones, artista artefice del noto murale Triumph & Laments di William Kentridge sulle sponde del fiume Tevere, con il patrocinio dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, ENIT e Legambiente, insieme alla Riserva Naturale Tevere Farfa e i Comuni di Verghereto, Pieve di Santo Stefano, Sansepolcro, Marsciano, Civitella del Lago, Baschi e Alviano.