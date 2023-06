Realpolitik Exhibition di Cesura, a Milano: quando la politica si fa carne

A Milano, in collaborazione con Cesura, BASE Milano e Contemporary Cluster-Roma, ha aperto la nuova mostra fotografica di Marco P. Valli e Luca Santese. I due artisti – che abbiamo intervistato qualche tempo fa, per l’articolo clicca qui) – sono attivi nell’ultimo decennio nel panorama della fotografia contemporanea con progetti come Found Photos in Detroit (Arcara/Santese) e Bakeca (Adamo/Valli) e sono co-autori di Realpolitik. Si tratta di un recente ma già acclamato progetto fotografico di critica e riflessione satirica sull’iconografia di propaganda e comunicazione politica italiana contemporanea. Gli scatti di Realpolitik sono stati pubblicati sulle principali testate nazionali e internazionali, tra le quali, solo per citarne alcune, il Time Magazine dove troneggiava, in prima pagina, un ritratto parlante del ministro Matteo Salvini.

Il progetto è stato poi declinato in diverse installazioni sperimentali come quelle di BASE Milano, Cinema Palazzo a Roma, FotoForum di Bolzano, Magazzini Fotografici a Napoli e Alcart Festival di Alcamo. Dal 2018 gli autori lavorano «Alla costruzione di una documentazione sistematica ed autoriale», come si legge dal comunicato stampa dell’evento, attraverso una serie di pubblicazioni indipendenti in tempo reale sui principali eventi e protagonisti del panorama politico italiano. Fra queste Boys Boys Boys, Popolopopolo, Lega Nord Party, MoVimento Lento, Mask off e Tik Tok Tak, divulgati da Cesura Publish, casa editrice indipendente del collettivo fotografico Cesura.

L’esposizione che i due fotografi presentano al pubblico, attraverso un rinnovato progetto espositivo in collaborazione con Cesura, BASE Milano e Contemporary Cluster Roma, si pone l’ambizioso obiettivo di valorizzare il proprio lavoro attraverso la produzione di una mostra di fotografia fine-art itinerante che ponga al centro la forza della fotografia stampata come mezzo fisico di ricerca documentaria e artistica. Ecco una gallery fotografica di alcuni dei lavori in esposizione.