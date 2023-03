È aperto ancora per poco il bando gratuito per partecipare al festival di fotogiornalismo Zoom Canada e gli organizzatori stanno già valutando le candidature.

Siamo stati sulle rive del fiordo di Saguenay in Quebec durante il foliage più colorato di inizio autunno. L’architettura e l’atmosfera del luogo confondono il turista europeo: chalet svizzeri sorgono accanto a motel americani, il belvedere che dà sul fiordo più meridionale dell’emisfero boreale è a pochi chilometri dallo stabilimento di curling scozzese, lo snack regionale “i grani di caglio di cheddar”, si accompagna nei ristoranti alle insalate d’anatra, i foie gras, i potage; il belvedere da rifugio alpino precede di mezz’ora la sosta in un caffè con baristi formati á la Bushwick.

Il tutto in un francese da Mommy – il film Dolan girato in quei luoghi. E proprio come accade in quella storia, ci siamo trovati in situazioni di disarmante accoglienza: la signora Anne ci ha voluto preparare una galette con la marmellata di lamponi colti nel rovo del suo giardino, la tassista temporanea Nathalie ci ha invitato a conoscere i suoi animali, l’insegnante Hélène ha voluto mostrarci la vista dal salotto di casa sua.

Il senso di straniamento e sovrapposizione continua nel giro della città, che in ottobre ospiterà una manifestazione internazionale. A inizio ottobre si svolgerà infatti a Chicoutimi, uno dei quattro comuni che nel 2002 si sono uniti a formare la località di Saguenay, il festival di fotogiornalismo Zoom, brainchild di Michel Tremblay, un fotografo che 14 anni fa ha voluto ricreare in patria il clima di complicità e scambio che aveva respirato in Francia agli eventi analoghi di Perpignan e Arles. Per un mese i luoghi espositivi sono anche le attrazioni estive e invernali del paese, prima su tutte la Pulperie, uno stabilimento di fine ’800 restaurato in un intervento di archeologia industriale.

Nel 1896 il sindaco Joseph-Dominique Guay fondò la “Compagnie de Pulpe de Chicoutimi”, la prima azienda gestita dai francesi canadesi che lavoravano polpa per carta e costruì un mulino sul fiume. L’immensa ricchezza forestale delle montagne spinse la crescita della compagnia, che diventò in breve tempo l’esportatore internazionale di pasta di legno più noto a livello internazionale. Chicoutimi divenne la capitale mondiale dell’impasto che forniva l’Inghilterra durante la prima guerra mondiale.

La società decadde dopo la guerra negli anni ’20 chiuse nel 1930. L’edificio, gravemente danneggiato dall’alluvione del 1996, è senza tetto come una San Galgano del profondo Nord e si trova al centro di un parco in cui sono mantenute le tracce delle varie tappe della lavorazione dei tronchi. Su questi muri Tremblay espone i lavori dei cosiddetti “fotografi boreali” artisti o documentaristi basati a Toronto, Montreal, Edmonton. Tra loro Ian Willms, Amber Bracken, Chloë Ellingson, Martin Tremblay, Renaud Philippe, Nam Phi Dang.

L’altro passaggio quotidiano cittadino che gli abitanti frequentano regolarmente per svago e relax è il ponte pedonale di Sainte Anne, “le pont vert”. Anche qui vengono installate mostre che la gente vede mentre corre o spinge il passeggino o porta a spasso il cane. Quando noi ci andammo, le cornici a prova di pioggia presentavano la nostra serie, che aveva come soggetto il ponte rosa di Williamsburg. Un ponte sul ponte, a sovrapporre luoghi e colori parlando di gentrification e urbanizzazione.

Dice Tremblay: <<Zoom è molto più di un festival. È un’operazione di grandi dimensioni che mostra in che misura il fotogiornalismo è essenziale per rappresentare il mondo in modo accurato, esattamente come è. I punti di forza delle immagini ci portano a riflettere su temi quali il cambiamento climatico, le questioni geopolitiche, sociali e ambientali, nonché quelle relative agli aborigeni, alla migrazione delle nazioni e ai diritti umani. Questi storyteller ci mettono di fronte a dei fatti, ci costringono ad ampliare gli orizzonti e a riconsiderare i preconcetti>>.

Dove dormire:

Motel Parasol

Dove mangiare:

Belvedere di Cap Au Leste

Cosa vedere in città:

La Pulperie

Il Ponte Verde di Sainte Anne

Il Museo del Diluvio

Zoom Foto Festival

Saguenay

dal 6 al 31 ottobre 2023