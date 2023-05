Dal 5 al 7 maggio 2023 torna THE PHAIR | Photo Art Fair, l’appuntamento annuale dedicato all’immagine e alla fotografia di Torino. Gallerie internazionali d’arte contemporanea e di fotografia, affiancate da una selezione di case editrici indipendenti presenteranno i loro progetti espositivi nella splendida cornice del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, progettato da Ettore Sottsass senior nel 1938 con la collaborazione di Pier Luigi Nervi. L’area, di quasi 4mila metri quadrati, ospiterà oltre 35 espositori.

Il punto di tangenza della IV Edizione è l’esplorazione di un’idea fotografica, la sua espansione, trasformazione e reinterpretazione; un’idea che entra, propagandosi riempie, non lascia spazio all’indifferenza, precede lo stupore, scalfisce. Le opere esposte si fanno veicolo di immaginari intimi e personali, ricerche estetiche e indagini politiche e sociali. Un’attenzione particolare al corpo e alla sua percezione del e nel mondo che lo circonda. E poi ancora musica, cinema, moda e danza: arti reinterpretate con tecniche di scatto dalle più tradizionali alle più innovative. Natura e paesaggio si riconfermano soggetti che dominano l’ispirazione di molti artisti che utilizzano il mezzo fotografico.

Fra i tanti progetti e le collaborazioni inedite che verranno presentate all’interno del Padiglione, la mostra “Mario Giacomelli. Forma e Poesia”, a cura di Chiara Massimello, monografica dedicata a un grande Maestro della fotografia del nostro Paese. In esposizione, 70 fotografie dell’artista marchigiano provenienti dalla collezione privata di Massimo Prelz Oltramonti saranno per la prima volta rese visibili al pubblico, che potrà ripercorrere attraverso di esse la lunga carriera del fotografo.

Ecco la lista degli espositori: A-Galerie, Paris (FR); A Pick Gallery, Torino; Galerie Anita Beckers, Frankfurt am Main (DE); Umberto Benappi Arte Contemporanea, Torino; Galerie Berthet-Aittouarès, Paris (FR); Biasutti&Biasutti, Torino; Ségolène Brossette Galerie, Paris (FR); Glenda Cinquegrana Art Consulting, Milano; Collica&Partners, San Gregorio di Catania; Die Mauer, Prato; Fabbrica Eos, Milano; Febo&Dafne, Torino; Galleria Forni, Bologna; Gagliardi&Domke, Torino; Il Ponte, Firenze; In Arco, Torino; Jaeger Art, Berlin (DE); Marcorossi Artecontemporanea, Milano, Torino, Verona, Pietrasanta; MC2 Gallery, Milano/Tivat, (MNE); Ncontemporary, Milano; Noema Gallery, Roma; Galleria Franco Noero, Torino; Peola Simondi, Torino; Giorgio Persano, Torino; Photo&Contemporary, Torino; Photoport, Bratislava (SK); Erica Ravenna, Roma; Federico Rui Arte Contemporanea, Milano; Paola Sosio Contemporary Art, Milano; Gian Enzo Sperone, Sent (CH); VisionQuest 4rosso, Genova; Galerie Stephan Witschi, Zurich (CH); Wizard Gallery, Milano; Chippendale Studio, Milano; Ilfilodipartenope, Napoli; Il Giornale dell’Arte, Torino; Danilo Montanari Editore, Ravenna; Postcart, Roma; Segno, Pescara.