Un mobile di Michele De Lucchi per le fotografie di Nino Migliori

Venerdì 13, alle ore 18, nell’area talk di ArteFiera a Bologna, nell’ambito dell’incontro sul tema “Arte e responsabilità sociale”, l’Associazione doutdo in collaborazione con la Fondazione Nino Migliori presenterà l’opera unica NINO, disegnata da Michele De Lucchi e Alberto Nason con un legno progettato da Ettore Sottsass per ALPI. Si tratta di un mobile che conserva il libro d’artista Museum, firmato e datato da Nino Migliori, realizzato in copia unica dalla rilegatrice d’arte Sandra Varisco. Le copie delle immagini contenute, esposte per la prima volta presso Museo Civico Archeologico di Bologna, rappresentano l’intero corpus di 596 ritratti scattati al buio a lume di fiammifero da Nino Migliori, nel suo studio di via Elio Bernardi, 6, tra il 2016 e il 2021.

All’incontro parteciperanno Michele De Lucchi, architetto e designer, Luigi Ficacci, storico dell’arte, Vera Negri Zamagni, presidente della Ass. Amici della Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli, Ascanio Kurkumelis, storico della fotografia, oltre allo stesso Nino Migliori che per l’occasione presenterà i suoi primi NFT.

Le foto originali della mostra, il libro d’artista Museum e il mobile NINO compongono l’opera d’arte che, nel suo insieme, verrà assegnata da doutdo a fronte di una donazione destinata all’Associazione Amici della Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli di Bologna, organizzazione non profit che opera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie inguaribili, i cui servizi d’eccellenza sono completamente gratuiti, sostenuti grazie all’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e ai donatori che sostengono progetti culturali come questo.