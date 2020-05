Massimo De Carlo apre il suo Vspace ad altre cinque realtà milanesi

All’indomani della triste notizia della chiusura di Spazio22, la location milanese che ospitava le gallerie di Giampaolo Abbondio e Federico Luger, dalla metropoli lombarda arriva una nuova notizia decisamente migliore – e simbolica – dati i tempi che corrono.

Attraverso un annuncio sul suo profilo instagram la galleria Massimo De Carlo ha annunciato la condivisione del suo spazio virtuale con altre cinque realtà meneghine dell’arte contemporanea: Fanta MLN, ICA Milano, Galleria Francesca Minini, Galleria Federica Schiavo e Galleria Federico Vavassori. Un parterre di giovani e mid-career che potranno usufruire della tecnologia e della “room” virtuale per poter proporre le proprie mostre online.

Il progetto Risorgimento Virtual Art Summer

Il progetto è intitolato Risorgimento Virtual Art Summer, e si aprirà il prossimo 9 giugno, andando avanti fino alla metà di agosto. Nel comunicato stampa si legge: “Milano è emersa in anni recenti come uno degli hub culturali più attivi d’Europa ed è stato al centro delle attenzioni internazionali per la proposta di un modello di città alternativa, dinamica, cosmopolita e attenta alla cultura; una piattaforma aperta che si arricchisce del dialogo unico tra l’arte, la moda e il design. Milano e la regione Lombardia sono state colpite drammaticamente dalla pandemia ed è dunque emersa l’urgenza di offrire ai professionisti e agli amanti dell’arte contemporanea uno strumento attraverso cui potersi avvicinare alla comunità e al sistema”. Seguendo un po’, aggiungiamo noi, il modello Platform di David Zwirner e delle gallerie newyorchesi invitate nello spazio online della galleria.

Le mostre offriranno, come abbiamo visto in occasione del debutto dello spazio virtuale di De Carlo con il progetto di John Armleder e Rob Pruitt (che vi abbiamo raccontato in questa intervista), “un’esperienza immersiva godibile attraverso il web e con l’hardware Oculus”. Un Risorgimento estivo, salutato dall’immagine-guida di Gerolamo Induno, che speriamo divenga anche un po’ un Rinascimento dopo questa lunga eclisse.

Ecco le date delle esposizioni di Risorgimento Virtual Art Summer

Dal 9 giugno al 16 agosto, 2020

Fanta-MLN (fanta-mln.it) dal 9 al 21 giugno

ICA Milano (icamilano.it) dal 23 giugno al 5 luglio

Galleria Francesca Minini (francescaminini.it) dal 7 al 19 luglio

Galleria Federica Schiavo (federicaschiavo.com) dal 21 luglio al 2 agosto Galleria Federico Vavassori (federicovavassori.com) dal 4 al 16 agosto

Ulteriori informazioni sui singoli progetti saranno diffusi in prossimità della data di apertura.