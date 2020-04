Il Louvre Abu Dhabi si potrà visitare online grazie ad Art From Home

Il Louvre Abu Dhabi incrementa la propria presenza online, con un’offerta digitale gratuita e più contenuti come tour virtuali, video, file audio e attività scaricabili. In questo modo, il Louvre Abu Dhabi rimarrà accessibile al pubblico, che potrà continuare ad ammirare le le mostre e le opere d’arte della sua collezione. Ma non il Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci e che, pagato 450 milioni di euro e inizialmente destinato al museo degli Emirati Arabi Uniti, da diversi mesi è scomparso senza lasciar traccia (anzi, forse è su uno yacht).

«Nonostante il Louvre Abu Dhabi rimanga temporaneamente chiuso, continua la nostra missione di condividere le storie di connessioni culturali. Per questo motivo, il museo ha sviluppato e arricchito la sua offerta digitale, fornendo accesso a maggiori contenuti e migliorando l’esperienza per il nostro pubblico che potrà così visitare il Louvre Abu Dhabi comodamente da casa. Continueremo a raccontare le storie del nostro museo, nella speranza che offrano conforto, pace e ispirazione», ha spiegato il direttore Manuel Rabaté.

La prima fase dell’ampia offerta online del Louvre Abu Dhabi comprende l’esplorazione e la scoperta delle collezioni e delle mostre del museo attraverso il sito web e l’app. Accedendo alle risorse di “Art From Home”, si potranno osservare nel dettaglio le opere d’arte e conoscere la loro storia grazie ai contenuti audio. Da casa tramite il sito del Louvre Abu Dhabi è possibile attraversare le varie epoche della storia dell’arte: a partire dai capolavori dell’arte egizia, fino alle tele di Manet, Gauguin e Mondrian.

Un’offerta dedicata non solo agli adulti, ma anche ai bambini, in quanto sono disponibili materiali pensati per i più piccoli. Sul sito infatti si possono trovare i disegni da colorare di alcune delle opere d’arte del museo. Tutta una serie di attività che possono essere sfruttate per l’apprendimento digitale e che gli insegnanti posso utilizzare per interagire con i loro studenti. I contenuti digitali sono disponibili in tre lingue: arabo, inglese e francese. Oltre al sito web, si può accedere a questi materiali anche attraverso gli account dei social media del Louvre Abu Dhabi.

Il museo lancerà programmi aggiuntivi nelle prossime settimane, tra cui ulteriori materiali audio e tour virtuali delle gallerie permanenti, estratti delle pubblicazioni del Louvre Abu Dhabi, contenuti avanzati sulle mostre allestite in passato e tanto altro ancora.

Anche il Louvre Abu Dhabi fa parte del progetto “CulturAll”, una nuova iniziativa lanciata dal Dipartimento di Cultura e Turismo degli Emirati. Si tratta di un programma studiato per portare online i punti di riferimento culturali dell’emirato affinché il pubblico possa godere delle loro offerte da casa.