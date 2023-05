BOOKS festival: libri d’arte e d’artista da scoprire al MAMbo di Bologna

A Bologna, negli spazi della Sala delle Ciminiere del museo MAMbo, si terrà la prima edizione di BOOKS, festival dedicato appositamente ai libri d’arte, a cura di Danilo Montanari e Lorenzo Balbi. Dal 26 al 28 maggio, 36 espositori, librai ed editori del settore, proveniente sia dall’Italia che dall’estero, saranno presenti con veri e propri progetti sul libro d’arte: non stand, ma tavoli di approfondimento concentrati su un numero limitato di titoli.

L’eredità da raccogliere

Nato dall’idea di non disperdere l’eredità di due manifestazioni fondamentali del settore – Artelibro, il Festival del Libro d’Arte che si è svolto a Bologna dal 2003 al 2014, e FLAT – Fiera Libro Arte Torino, appuntamento internazionale che ha animato il capoluogo piemontese dal 2017 al 2019 – BOOKS intende posizionarsi in un segmento “laterale”, con l’obiettivo di proporre, grazie al libro come medium di scambio, contenuti e occasioni che facilitino il rapporto diretto tra artisti e collezionisti, coinvolgendo conseguentemente anche il mercato relativo.

L’allestimento di BOOKS sarà organizzato in modo da favorire lo scambio conviviale: al centro della Sala delle Ciminiere troverà spazio un’area relax in modo che gli incontri con gli autori e i collezionisti possano svolgersi in dialogo con il circostante e gli spazi espositivi.

BOOKS Festival a Bologna: i focus espositivi

Accanto ai tavoli degli espositori, troveranno spazio nove focus espositivi: dalla presentazione di tutti i libri d’artista di Franco Vaccari ai cinque libri nati negli anni Settanta dalla collaborazione tra Claudio Parmiggiani e Mario Diacono; dai libri in edizione limitata di Paolo Ventura a tutti i libri curati da Luigi Ghirri durante la sua attività di artista e fotografo; dai libri d’artista di Daniela Comani dagli anni Novanta a oggi, fino a una selezione della produzione di Jacopo Benassi, Xing con i dischi d’artista Xong, una presentazione della produzione editoriale di Maurizio Nannucci e un omaggio postumo all’artista italo tedesca, scomparsa poco tempo fa, Irma Blank, che ha basato il suo intero operato sull’inchiostro e la trascrizione. Un focus monografico sarà inoltre riservato a Giorgio Maffei, con circa 50 libri da lui curati: libri sui libri, dedicati alla produzione di maestri come Bruno Munari, Alighiero Boetti e Sol LeWitt. Per il programma completo, potete dare un’occhiata qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Museo d’Arte Moderna Bologna (@mambobologna)

Il libro d’arte, oggetto ibrido che spesso diventa simbolo dell’intersezione tra le varie discipline, assume grazie a questa manifestazione il ruolo di protagonista favorendo lo scambio, principio alle fondamenta di qualsiasi progetto artistico in creazione o divenire.