Coco Chanel: la rivoluzione dello stile, in una nuova biografia illustrata

Quest’anno vedrà la celebrazione della figura di Gabrielle Bonheur Chanel, in arte Coco, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel gennaio 1971, e poi in memoria della sua creazione più famosa: il profumo Chanel n°5, che festeggerà i suoi cento anni. È di lei che si parla, di una delle cento donne che hanno cambiato il mondo secondo il TIME, nella biografia edita da White Star: Coco Chanel. La rivoluzione dello stile, un volume illustrato con «150 splendide immagini che la ritraggono sfrontata e regale, incarnazione perfetta della sua eleganza senza tempo».

Cresciuta in un orfanotrofio, Coco Chanel ha saputo costruirsi una carriera eccezionale, imponendosi come figura di riferimento del fashion design e rivoluzionando il concetto di femminilità attraverso le sue creazioni e il suo stile. La casa di moda parigina Chanel, tra i nomi di spicco dell’haute couture mondiale dal secolo scorso, perpetua il suo mito ancora oggi: quello di una stilista francese divenuta simbolo dell’emancipazione femminile e icona popolare.

Coco Chanel. La rivoluzione dello stile racconta la sua vita con un testo accompagnato da 150 immagini: ritratti, scene di vita quotidiana, disegni, scatti insieme a importanti personaggi dell’epoca. Man Ray, Cecil Beaton, Henri Cartier-Bresson e Robert Doisneau sono alcuni dei grandi fotografi che hanno immortalato la figura di Coco Chanel, i loro iconici ritratti sono stati inseriti nel libro in seguito a un’accurata ricerca in archivi storici e collezioni private.

La vita della stilista francese si adegua perfettamente alla forma del romanzo: una ragazzina abbandonata in orfanotrofio che si riscatta attraverso il lavoro fino a diventare una stella dell’alta moda. La casa editrice White Star, che ha già lavorato su rilevanti figure femminili (Le donne che hanno cambiato il mondo; Ritratti di grandi donne del nostro tempo), ha dedicato ai più piccoli una serie di biografie illustrate di personaggi straordinari che hanno lasciato il loro segno nella storia, tra questi Coco Chanel.

A occuparsi della nuova biografia illustrata Coco Chanel. La rivoluzione dello stile è stata la giornalista e storica dell’arte Chiara Pasqualetti Johnson, che scrive di viaggi, arte e lifestyle e che ha curato libri e collane di storia dell’arte moderna e contemporanea. Con un testo scorrevole e ricco di aneddoti, l’autrice ha messo nero su bianco il mito di Coco Chanel: «Tutti sanno chi era Chanel, ma non sempre conoscono la sua storia. Partendo dalle immagini, ho voluto ripercorre la sua biografia come fosse un reportage. Mettendo in evidenza la forza ma anche le tante debolezze di una donna profondamente immersa in un periodo di grandi cambiamenti storici e sociali. Di rado la storia di una vita si intreccia così profondamente con la trasformazione di una sensibilità e l’evoluzione dello stile di un’epoca».