Flush: arriva a Bologna la terza edizione del Festival di editoria femminista

È possibile contribuire a colmare il gender gap partendo dal mondo editoriale? Flush Festival ci prova a Bologna: una tre giorni di eventi gratuiti – dal 15 al 17 settembre 2023 – per tracciare un itinerario del pensiero femminista contemporaneo attraverso l’editoria e la ricerca. Flush è un progetto realizzato dall’Associazione Orlando, che gestisce il Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne, situato nel centro storico e non a caso location del Festival. Questa terza edizione, a cura di Nicoz Balboa, riflette sulle narrazioni intersezionali, proponendosi di creare una nuova rete di connessione tra le esperte del settore e il pubblico.

F come Flush, F come Femminismo: un intento tanto politico quanto culturale è espresso già dall’artwork-manifesto di Caterina Ferrante. Esattamente come il protagonista del romanzo di Virginia Woolf a cui si ispira, Flush guarda il mondo da un’altra prospettiva, interessato alle sue dinamiche più articolate e periferiche. Per questo, nello spazio dedicato al Festival si incontreranno librerie, bibliotecarie, ricercatrici, insegnanti, editrici e divulgatrici visionarie, insieme per un riconoscimento più equo e inclusivo. Tra le 20 espositrici ci saranno magazine, fanzine, DIY e case editrici indipendenti come Sartoria Utopia, Le Assassine, Enciclopedia delle donne, Le plurali, Graziosa e garbata, Merzbaucollage e Faida Acquifera Inferno Cinque / Fiamme Fanzine. Non solo stand e autoproduzioni: il programma dell’evento si arricchisce con talk e incontri tra autrici e divulgatrici digitali, come Morena Pedriali Errani, Farian Sabahi, Anna Maria Gehnyei aka Karima 2G, Giulia Vallicelli, Sabrina Efionayi, Sara Poma e le autrici dei podcast Radio vanloon e Storia del mio nome.

E ancora, laboratori sull’utilizzo delle tecnologie per la produzione di contenuti e visite guidate nell’Archivio di storia delle donne e nella Biblioteca italiana delle donne, collezione unica per la quantità e varietà di documenti conservati. A completare il cerchio, la mostra Art in the chiostro & the sluttification of la mia prozia di Charlie G Fennel.

Attivismo e filiera editoriale si uniscono qui contro i modelli oppressivi e patriarcali, occupando uno spazio necessario – fisico e metaforico – all’interno del tessuto urbano. Flush Festival vi aspetta per l’opening alle 18:30 di venerdì, 15 settembre, presso il Centro di documentazione delle donne.