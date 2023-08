Un libro al giorno. Musealia americana di Thomas Clement Salomon

Una mappatura dei musei oltreoceano per scoprire cosa custodiscono e come la fame di collezionismo di alcuni facoltosi personaggi abbia contribuito ad arricchire il patrimonio artistico statunitense. Quaranta intriganti vicende collezionistiche raccolte in un volume: Musealia americana. Storie e protagonisti di 40 musei degli Stati Uniti è l’ultimo libro di Thomas Clement Salomon pubblicato con Skira Editore, un viaggio alla scoperta dei custodi dell’arte.

L’itinerario attraversa oltre 25 città di 14 stati statunitensi per raccontare non soltanto i beni artistici custoditi nelle istituzioni museali americane ma anche, e soprattutto, per rivelare le storie di chi ha contribuito a collezionarne i capolavori per poi restituirli al pubblico. I loro nomi si affiancano a quelli di Botticelli, Rembrandt, Velázquez e di tanti altri grandi artisti, guadagnando così una buona dose di fama e riconoscenza. È il caso di Isabella Stewart Gardner che, una volta rimasta vedova, eredita dal marito finanze cospicue che le permettono di aprire a Boston una casa-museo con oltre 2.500 opere di arte europea, asiatica e americana; per la California sono invece significative le vicende biografiche del magnate dell’industria petrolifera Jean Paul Getty, con l’omonimo museo nelle sedi di Los Angeles e Malibù; e, tra i 40 articoli introduttivi del volume, non poteva mancare l’istituzione museale per antonomasia, il Guggenheim Museum fondato a New York da Solomon R. Guggenheim. Non solo storie gloriose, l’autore si addentra anche tra le vicende collezionistiche meno note, intrecciando le biografie di donne e uomini appassionati con le dinamiche concernenti il mercato, la museografia e le sfide con cui i musei statunitensi si interfacciano nell’epoca odierna. Arte, memoria e capitale, una triangolazione che nel corso del XX secolo ha generato eredità generose di cui possiamo beneficiare ancora oggi e che forse, proprio oggi, rischia di compromettere uno dei principali attori di questo complesso sistema, l’artista, come ha suggerito Marco Meneguzzo in un’altra recente pubblicazione di Skira Editore .

Per diversi anni, Thomas Clement Salomon ha lavorato come responsabile scientifico per progetti espositivi in Italia e all’estero, curandone le mostre e occupandosi di aspetti manageriali per numerosi eventi culturali. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con una tesi sulla Tutela penale del patrimonio archeologico nazionale e la seconda laurea magistrale in Storia dell’arte, è divenuto autore di saggi, articoli e pubblicazioni. Attualmente lavora come consulente della Direzione alla Galleria Borghese ed è dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.